Blindati, c’e la pista ogliastrina 

Non c’è soltanto la pista che porta a Orgosolo tra quelle battute dagli inquirenti alla caccia del commando che ha assaltato i tre portavalori a Siligo. La Squadra mobile di Sassari ha esteso le indagini anche in Ogliastra, dove da giorni è irreperibile una persona di Villanova Strisaili sulla quale penderebbero forti sospetti. Costui avrebbe fatto perdere le proprie tracce sottraendosi alla prova dello stub disposta poche ore dopo il fatto. La polizia ovviamente mantiene il più stretto riserbo sull’identità della persona sottoposta a indagini.

Vertice in Prefettura

Ma il tema della sicurezza, dopo due assalti a blindati in pochi mesi sulle strade delle Sardegna, con modalità estremamente violente, ha fatto sollevare l’asticella del controllo e prevenzione, con un vertice convocato ieri pomeriggio a Nuoro dal prefetto Giancarlo Dionisi. Presenti il commissario straordinario della Provincia e il sindaco di Nuoro, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il responsabile dell’Anas, ma anche i i presidenti degli istituti di vigilanza “La Nuorese”, “V2 Mondialpol”, “Vigilpol” e “Gruppo Battistolli”, oltre ai segretari dei sindacati. Tra le prime misure programmate, il perfezionamento delle procedure operative a cura degli istituti di vigilanza, l’implementazione di tecnologie innovative volte a prevenire la minaccia e, in caso di rapina, favorire le migliori condizioni possibili per l’intervento degli investigatori. Tra le attività che avranno un potenziamento il controllo del territorio con la collaborazione tra forze dell'ordine, Anas, Provincia e Comuni.

Task force permanente

Ma è stata presa anche la decisione di istituire una task force permanente, sotto il coordinamento della Questura, per attuare tutte le misure decise dal tavolo, con l’istituzione di un Protocollo di intesa operativo che sarà sottoscritto in Prefettura, i cui effetti andranno costantemente monitorati per poterlo integrare a ogni esigenza che dovesse manifestarsi per scongiurare il rischio di nuovi assalti, e rendere meno facile e redditizio questo fenomeno criminoso, che desta un allarme sociale, insicurezza di imprese, lavoratori e automobilisti.

