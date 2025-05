Blindata l’autonomia idrica,  ora va gestito il tema dei reflui 

Blindata l’autonomia idrica fino al termine del 2030 rimane ora da definire la questione legata al collettamento ed allo smaltimento dei reflui fognari. Nel gennaio 2023, infatti, una sentenza del Consiglio di Stato ha posto fine ad un lungo contenzioso decretando che i reflui domusnovesi dovessero essere inviati e smaltiti ad Iglesias nel depuratore consortile gestito da Abbanoa. I motivi sono legati agli impegni presi dagli amministratori domusnovesi negli anni ’80 quando la Regione si apprestava a definire le procedure e soprattutto la struttura che avrebbe ospitato i reflui fognari della stessa Iglesias e quelli di Domusnovas, Villamassargia e Musei. Impegni presi quando ancora Domusnovas era lontana dall’acquisire la propria autonomia idrica (lo fece nel 2004 facendo nascere la società Domuscacqua) ma che dopo tanti anni sono diventati dirimenti. Fino a poco fa però nulla è cambiato ed è tutt’ora è la Domusacqua a gestire servizio e bolletta. La situazione ha iniziato a mutare circa 4 mesi fa: «I tecnici di Abbanoa - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - hanno operato vari sopralluoghi con smontaggi di apparati e verifiche varie ma prevedere quanto tempo occorrerà per il passaggio di consegne è impossibile, noi siamo solo spettatori». Difficile anche dire se questa gestione mista sarà efficiente e se ci saranno rincari in bolletta: «Ci sederemo al tavolo economico e lavoreremo affinché non ci siano aumenti o peggioramenti nel servizio», assicura Saba.

