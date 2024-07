Blatte e zanzare, disinfestazione dopo le lamentele 

Blatte e zanzare (ma anche topi e zecche) hanno invaso la città e tutte le frazioni, i cittadini protestano e il Comune bussa alla Provincia perché faccia subito almeno gli interventi di disinfestazione dalle blatte. E dall’Ente di via Carboni assicurano che gli operai sono oggi al lavoro nelle piazze Abruzzi, Eleonora e Roma («e zone limitrofe», si legge in una nota del Palazzo degli Scolopi) ma anche nelle vie Diego Contini, De Castro (compresa galleria Porcella), Parpaglia, Garibaldi, Mazzini, Figoli, Umbria, Carlo Meloni, monsignor Cogoni e corso Umberto.

Nelle frazioni

A Silì invece nelle vie Martiri del Risorgimento, delle Rose e vico Torres, Martiri del Congo, Capo Mannu e Sicilia; a Nuraxinieddu in via San Giacomo e a Donigala in via Sant'Antonino. L’augurio è che questo sia il primo di una serie di interventi in tutta la città e frazioni. «Infatti abbiamo richiesto l’esecuzione degli interventi di disinfestazione dalle blatte e dalle zanzare ovunque», puntualizzano sempre da palazzo degli Scolopi.

La raccomandazione è la solita: non circolare durante l'erogazione dell'insetticida. ( m. g. )

