Blatte e zanzare, disinfestazione carente 

Emergenza blatte e zanzare ad Assemini, accentuata dai primi caldi e dalle giornate umide. «Di rientro a casa, mi sono passate quasi tra i piedi una decina di scarafaggi rossi, per non parlare poi delle zanzare. La disinfestazione dovrebbe essere preventiva», protesta Greca Mattana, residente in via Cagliari. In altre zone va peggio: «Il quartiere di via Coghe si trova vicino a Rio Mannu, Cixerri, sa Nuxedda: un habitat adatto al proliferare di insetti e roditori. Disinfestazione e pulizia dovrebbero essere una priorità, ma accadono di rado», afferma Ignazio Pireddu, consigliere di minoranza.

Ed ecco quindi i disagi e le già numerose richieste di intervento al Comune. Che si tratti di scarafaggio nero, di alata blatta rossa o di zanzare di varia specie e provenienza: ad Assemini si presentano puntualissime con l’estate in strade, marciapiedi e negli spazi esterni. La loro presenza è percepita come rivoltante e fastidiosa: sono di fatto poi nocive per la salute umana perché vettori di agenti patogeni. Si parla dunque di salute pubblica.

Il sindaco Mario Puddu è consapevole della criticità: «È un problema che si presenta ogni anno, ma bisogna fare chiarezza. Abbiamo numerose segnalazioni da parte della cittadinanza. Noi, come da procedure, le inoltriamo alla Città Metropolitana che col suo Ufficio antinsetti dà poi mandato alla Proservice».

Tre passaggi prima di una risposta concreta. La Proservice (società partecipata della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia Sud Sardegna) fornisce servizi generali di competenza pubblica in un territorio molto ampio. Aggiunge Puddu: «Per le blatte inviamo i solleciti degli interventi su richiesta dei cittadini. Il Comune fa da tramite con sollecitudine».

Concorde solo in parte il consigliere Diego Corrias (M5S): «Dovrebbe funzionare in modo tempestivo ed efficace, ma dai dati in nostro possesso, quest'anno, la disinfestazione non è sufficiente. Il servizio antinsetti è sì in capo alla Città metropolitana, ma niente impedisce al Comune di operare anche autonomamente, se necessario: quindi potrebbe rafforzare la disinfestazione». E le zanzare? "Piccoli insetti grandi rischi" fa presente in merito la Regione con una campagna tesa a diffondere le indicazioni alla cittadinanza fin dal primo giugno. I consigli dunque: segnalare agli uffici competenti le criticità, applicare le istruzioni fornite nei siti dedicati e attendere gli interventi tecnici.

RIPRODUZIONE RISERVATA