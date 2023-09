Blatte, disinfestazione in centro 

Domani a Samassi si terrà una disinfestazione da blatte. Gli operatori saranno al lavoro dalle 8,30 alle 13 nelle vie Municipio, Gobetti, Cavour, Veneto e Salvo d’Acquisto e in piazza Resistenza.

Al fine di consentire lo svolgimento del trattamento in sicurezza un’ordinanza sindacale istituisce il divieto di circolazione, di transito e di stazionamento di persone e animali nei luoghi interessati. Si chiede inoltre ai cittadini residenti nelle aree in questione di adottare alcune misure di prevenzione: gli infissi esterni dovranno essere chiusi durante il trattamento e nei sessanta minuti successivi; biancheria, giocattoli, animali domestici, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada. (f. c.)

