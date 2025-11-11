Blatte davanti all’asilo, via alla disinfestazione 

Blatte nei pressi della scuola dell’infanzia, a Serramanna, dove l’amministrazione comunale e la Asl Medio Campidano hanno programmato un intervento di disinfestazione previsto per venerdì. Nella via Rinascita, sede del plesso scolastico frequentato da decine di bambini, la presenza delle blatte è stata segnalata a più riprese alla Polizia locale che, a sua volta, ha interessato l’azienda sanitaria locale, nel procedimento che ha portato all’ordinanza del sindaco Gabriele Littera. Il primo cittadino nel giorno previsto per l’intervento di disinfestazione (il 14 novembre) ha disposto “il divieto di transito a veicoli, pedoni e animali , i disinfestazione 2025, dalle 15 fino alla conclusione degli interventi”.

Tutto in forza della richiesta di sopralluogo inoltrata dalla Polizia locale di Serramanna alla Asl Medio Campidano, finalizzata ad eseguire un eventuale intervento di disinfestazione per la presunta presenza di blatte presso la scuola dell’infanzia di via Rinascita. La Asl ha confermato la presenza dei pericolosi insetti e, da qui, l’intervento di disinfestazione da realizzarsi nei pozzetti fognari e nelle caditoie stradali nella via Rinascita adiacente alla scuola dell’infanzia. (ig. pil.)

