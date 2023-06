Blatte al mare, scoppia la protesta 

La stagione estiva a S’Archittu inizia anche con l’invasione di insetti non desiderati: le blatte. Di giorno sono bene rintanate ma la notte escono dai tombini e si muovono sui muri delle case, i pali della luce, le strade, il bastione sul lungomare. Un spettacolo orrido. La segnalazione arriva da diversi residenti, operatori turistici e commercianti della borgata, costituitisi in comitato civico spontaneo, esasperati per questa emergenza sanitaria: «Andava fatta una disinfestazione preventiva qualche mese fa, ad aprile, in modo da non far proliferare le larve, poi altri interventi ordinari per tenere sotto controllo la situazione», spiegano.

La protesta

Gli esercenti del lungomare si arrangiano come possono pulendo e disinfestando le aree , con prodotti non professionali, ma non è sufficiente, perché gli scarafaggi ricompaiono a invadere marciapiedi e strade. Sconcerto nel dover convivere con questa situazione, per questo è nato un comitato civico spontaneo, coordinato dall’avvocato Rossella Oppo. La situazione è stata segnalata immediatamente al Comune, all’Asl servizio di igiene e sanità pubblica e al settore ambiente della Provincia, che poi è competente in materia di disinfestazione. « U na situazione grave e pericolosa che stiamo vivendo in maniera macroscopica» si legge nella nota, «l’intera borgata è invasa dalle blatte. Nel corso di quest’anno ci risulta che non sia mai stata effettuata la disinfestazione, né preventiva né ordinaria tanto da determinare una spropositata infestazione di blatte in ogni via di S’Archittu. Chiediamo un intervento rapido di disinfestazione o trattamento ritenuto opportuno per salvaguardare l’igiene e la salute pubblica, non potendo vivere al chiuso in questa stagione estiva. Non ottemperando a tale richiesta ci si riserva di passare alle vie legali».

Il Comune

L ’assessore alle borgate Peppe Motzo rassicura: «Siamo a conoscenza del problema delle blatte, e abbiamo già segnalato agli enti preposti che stanno provvedendo per la disinfestazione, come è stato ogni anno. Occorre armarsi di pazienza, anche questo intervento sarà garantito». Intanto la pulizia delle borgate marine prosegue: «Abbiamo affidato a una ditta esterna pulizia e sfalcio di tutte le vie e le aree pubbliche delle borgate. L’intervento si protrarrà per un paio di settimane, chiediamo ai residenti e turisti di pazientare ancora un po’», conclude.

