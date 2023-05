Blackout, treni in tilt per 6 ore 

Un sabato nel caos per la rete ferroviaria italiana, con pendolari, turisti e tifosi rimasti bloccati in ritardi durati fino a sei ore. A fare le spese di un inconveniente tecnico sono stati i tanti passeggeri a bordo di un centinaio di treni, tra Intercity, regionali e Alta velocità, alcuni dei quali cancellati.

Il problema

Il calvario dei viaggiatori è cominciato intorno alle 9.30 quando, al passaggio dell'Intercity 533 Roma-Ancona, un pantografo è entrato in contatto con la linea di alimentazione elettrica a poca distanza da Roma Tiburtina. Quel treno (su cui viaggiavano anche diversi supporter della Lazio diretti a Milano per la partita di campionato) e altri tre convogli sono stati perciò instradati su un'altra linea: un'operazione difficile che ha richiesto oltre tre ore e che ha inevitabilmente creato un effetto a cascata sulle partenze e gli arrivi in tutto il Paese. Non solo. L'intervento dei tecnici di Rfi per la riparazione del guasto è durato in tutto quasi otto ore e terminato alle 17.

Le proteste

«Molti hanno rinunciato al viaggio e se ne sono andati», ha spiegato una viaggiatrice. Altri passeggeri hanno raccontato di essere scesi dai treni e tornati a piedi in stazione camminando lungo i binari, aiutati dagli addetti alla sicurezza. E sui social si sono moltiplicate le foto di tabelloni ferroviari che riportavano le ore di ritardo, mentre qualcuno scriveva: «Siamo ostaggio di Trenitalia da millemila ore. La tv dentro il Frecciarossa non dice più nemmeno di quante ore siamo in ritardo. Il controllore gentile e assiduo, è scomparso. Il bar saccheggiato. Siamo in aperta campagna, fermi. Rassegnati. Non c’è manco un po’ di sana rabbia sociale», ha twittato Chiara Cruciati. «Rimpiango i locomotori a gasolio», ha aggiunto Luca Ziliotto.