Blackout, si è rischiato l’incidente nucleare 

Zaporizhzhia. Paura nella notte per la centrale di Zaporizhzhia. Il più grande impianto nucleare in Europa è stato sull'orlo di un incidente a causa di un blackout notturno che ha portato alla perdita di alimentazione delle pompe del liquido di raffreddamento del reattore. Uno scenario che ha fatto temere il peggio, lasciando l'Europa con il fiato sospeso per diverse ore.

La connessione con il sistema elettrico ucraino è stata ripristinata alle 7 del mattino facendo tirare un sospiro di sollievo alle autorità del posto. A riferirlo è stato il presidente dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin, che ha spiegato come, alle 2:31 anche l’ultima linea da 750 kV si era disattivata durante un'allerta aerea. La Energoatom ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché si impegni a riportare il prima possibile Zaporizhzhia sotto il pieno controllo dell'Ucraina, perché questo è l'unico modo per garantire il suo funzionamento sicuro.

Per gli ucraini la più grande minaccia alla sicurezza è rappresentata dall'unità 4 dell'impianto, che secondo Kotin viene mantenuta in uno stato caldo, contrariamente alle norme e ai regolamenti sulla sicurezza nucleare e radioattiva, facendo funzionare l'impianto del reattore e il complesso impianto energetico in un modo in cui non è stato progettato.

Non si ferma intanto il conflitto al fronte, che procede senza grandi progressi, da entrambe le parti, ma con un numero considerevole di vittime, mentre il presidente Volodymyr Zelensky annuncia modifiche alla mobilitazione a seguito di una controffensiva poco brillante nelle regioni meridionali dell'Ucraina. Le forze russe hanno perso oltre 330 mila uomini nel teatro ucraino, dall'inizio dell'invasione, secondo il Kyiv Independent, con l'aggiunta di oltre 1.070 nelle ultime 24 ore, mentre dall'inizio della controffensiva, nel giugno scorso, gli ucraini hanno lasciato sul terreno oltre 125 mila soldati, stando al ministro della Difesa russo, Serghiei Shoigu.

