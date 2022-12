Blackout Rai, una beffa mondiale 

La finale Argentina-Francia su Rai 1 ha fatto il botto: 16 milioni di spettatori. Un terzo degli italiani ha assistito alla partita che ha incoronato Leo Messi sul trono del mondo. In Ogliastra no. L’atto finale del Mondiale in Qatar non si è visto perché a Punta Tricoli è saltato il ponte radio per assenza di corrente. Al crac della centrale è seguito lo spegnimento del segnale anche a Monte Idolo: è stata la tempesta perfetta. In tanti in Ogliastra pensano a una class action.

Il caso

Intorno alle 15.30 di domenica i tecnici di Rai Way, la società del gruppo Rai che possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo e ha il compito di gestirla, sono stati avvisati dell’assenza di segnale in tutta l’Ogliastra. In quel momento erano impegnati sul Monte Ortobene di Nuoro e si sono fiondati a Tricoli. «È saltato un gruppo di continuità. La deconfigurazione non ha permesso un ripristino immediato». Nella spiegazione tecnica, offerta ieri dai referenti regionali di Rai Way, è racchiusa la causa che ha mandato in tilt il segnale televisivo. «Il presidente della Fifa Gianni Infantino - afferma Sebastiano Accordino, di Girasole - ha detto che oltre 5 miliardi di persone avrebbero potuto guardare l’evento. Ebbene, 5 miliardi meno 50 mila ogliastrini. Sono pronto a chiedere il risarcimento danni e poi donare tutto in beneficenza». Ieri i problemi non erano ancora stati risolti e i tecnici di Rai Way hanno continuato a operare a Otricoli.

La delusione

Amarezza anche nelle parole di Carlo Lai, sindaco di Jerzu: «I cittadini, vittime di questi gravissimi e continui disservizi, si chiedono a cosa serva pagare il canone Rai se poi le immagini che dovrebbero apparire nitide sullo schermo risultano disturbate o assenti. Mi farò portavoce di una vibrante protesta per segnalare una situazione diventata insostenibile». Sono in fermento anche le associazioni dei consumatori. «Stiamo seguendo la vicenda e abbiamo già imbastito una prima segnalazione a chi di dovere», assicura Laura Deriu, leader Adiconsum Ogliastra. Diana Barrui, presidente della sezione territoriale di Codacons: «Penso anche ai titolari dI esercizi pubblici che avevano organizzato per seguire l’evento e invece hanno subito un danno».