Blackout, pozzi in tilt: il Comune pensa a un piano B 

Un blackout elettrico manda in tilt le pompe per il pescaggio dell’acqua dai pozzi artesiani con inevitabili ripercussioni (il sistema non è dotato di generatori d’emergenza) sull’erogazione dell’acqua potabile. Succede a Serramanna, dove la situazione, dopo i disagi, è tornata alla normalità ma per evitare che il disservizio possa ripetersi il Municipio cerca i rimedi. «C’è stata un’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nell’agro, a cui E-Distribuzione ha rimediato per fortuna in poche ore. Si tratta di una situazione su cui nel 2024 investiremo per evitare inconvenienti: sarà realizzato un impianto fotovoltaico capace di generare l’energia elettrica necessaria per il servizio idrico», afferma il sindaco Gabriele Littera. Dall’approvvigionamento della risorsa idrica all’erogazione dell’acqua per arrivare alla bollettazione del canone idrico: Serramanna gestisce ancora il servizio idrico integrato in autonomia, nonostante la bocciatura dell’Egas del 2022. «Gli impianti non sono dotati di generatori, sono collegati con la media tensione elettrica ed è molto raro che si possano creare problemi su questo. È successo ma stiamo lavorando per evitare che si possa ripetere», continua Littera, che annuncia «la realizzazione di in un impianto fotovoltaico capace di generare l’energia elettrica necessaria per il servizio idrico». ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA