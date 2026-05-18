Blackout per interventi alla rete, funerale al buio e senza audio 

Ferma protesta del parroco padre Paolo Contini per le continue interruzioni dell’energia elettrica dovute ai lavori pubblici che «avvengono senza alcuna comunicazione diretta alla parrocchia – denuncia il sacerdote - Una mancanza che negli ultimi mesi ha creato disagi durante celebrazioni e riti religiosi, assolutamente inaccettabili. L’ultimo caso è stato un funerale celebrato completamente al buio e senza audio. Una situazione spiacevole, non dignitosa per la persona defunta e per i familiari. Non è possibile trovarsi impreparati davanti a momenti così delicati».

Il parroco punta il dito contro la mancanza di coordinamento nelle comunicazioni. «Quando ci sono interruzioni programmate - sottolinea- gli avvisi arrivano negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, come le Poste. Ma in parrocchia non arriva nulla, eppure svolgiamo un servizio importante, al pari degli altri». Padre Contini spiega che non può affidarsi al caso. «Non posso essere costretto a cercare volantini appesi qua e là per sapere quando mancherà la corrente – osserva - Ho bisogno di comunicazioni dirette per poter riprogrammare le funzioni religiose e tutte le attività parrocchiali. È una questione di rispetto verso la comunità». Il sacerdote riferisce di aver più volte chiesto all’amministrazione comunale un canale stabile di coordinamento, ma senza risultati: «Ho domandato che ci fosse un contatto diretto ma mi è stato risposto che il Comune non ha questo compito. È una risposta che lascia amarezza, perché la parrocchia non può essere trattata come un soggetto secondario». ( s. c. )

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