Blackout nell’area industriale 

Sembra una barzelletta. Ma non fa certo ridere gli insediati della zona industriale ostaggio dei disservizi. Ieri in zona industriale è stata messa l’ennesima pezza alla condotta colabrodo per l’acqua d’irrigazione del Consorzio di Bonifica. Per aggiustarla Enel ha dovuto necessariamente, ancora una volta, staccare la corrente elettrica. Il motivo? Inspiegabilmente la linea corre sopra la tubazione. Stop dalle 8 alle 15 in località Baccasara e via Sampaoli Marcello dove sono insediate diverse aziende. C'è chi è stato costretto a chiudere, chi ha lavorato con gruppi elettrogeni.

Emergenza

È ormai rassegnata Giusy Zaccarini del pastificio Fratelli Zaccarini che anche ieri ha dovuto fermare la produzione. In piena estate. Ha noleggiato ancora una volta il gruppo elettrogeno per alimentare almeno le celle. La terza volta in poco più di un mese per lo stesso motivo.

Stesso copione di tre settimane fa e del mese precedente. Michele Monni, titolare dell'azienda Marmi, graniti e pietre, osserva: «Ormai non si contano più gli avvisi di interruzione elettrica inviati da Enel. Oltre a non poter lavorare c’è la mancata produzione dell'impianto fotovoltaico, per non parlare dell'allagamento del capannone. Con i soldi che hanno buttato per i rattoppi avrebbero potuto rifarla nuova». Monni ha scritto anche una Pec al Consorzio di Bonifica chiedendo i danni poiché l'ultimo allagamento ha bruciato il motore del cancello. «Non ne possiamo più», ammette. Filar, azienda leader nell’ottica industriale, ieri ha chiuso. «Dopo una marea di rotture – spiega Piergiorgio Lorrai – ci si augurava che si facesse qualcosa, rimuovere questa condotta ormai obsoleta, spostarla di qualche metro, siamo pronti a un contributo per risolvere definitivamente perché qui il disagio è doppio. Oltre ai danni causati dall'acqua ogni volta il gruppo elettrogeno brucia mille euro di gasolio».

Buone notizie

È consapevole del disagio Beppe Giacobbe, presidente del Consorzio di Bonifica: «Risolvere definitivamente questo problema è nostra priorità. Stiamo parlando di una condotta colabrodo vecchia di 50 anni. Abbiamo ottenuto un finanziamento che ci permetterà di sostituire le condotte in cemento amianto quindi la prima cosa che faremo è una condotta alternativa. Contiamo di farlo entro l'anno».

