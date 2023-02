Blackout nella scuola, stop alle lezioni 

Quando le alunne e gli alunni sono entrati in aula si sono trovati in un ambiente buio e freddo. Il motivo? Niente corrente e tanto gelo a causa di un intervento alla rete elettrica programmato in città già da diverso tempo. È successo, ieri mattina, nella scuola primaria e secondaria di primo grado di via delle Begonie, dove ragazzi e insegnanti hanno dovuto, per oltre due ore, tenere il giubbotto.

«Noi siamo entrati alle otto, mezz’ora dopo è mancata la corrente, nessuno pare sapesse cosa fosse successo e così ci hanno fatto restare in classe in attesa che questa tornasse», raccontano gli studenti delle Medie.

«Non possono dirci che non ne sapevano nulla, chi abita nello stesso quartiere sapeva già da una settimana che ci sarebbero stati questi lavori. Per due ore non abbiamo potuto svolgere le regolari attività. Niente wi-fi, Lim, luce e niente palestra. Abbiamo tenuto giubbotti e sciarpe per non morire di freddo e in attesa di capire cosa fare». Solo dopo le 10.30, la scuola si è riempita di padri e madri che, chiamati dalle e dagli insegnanti, hanno firmato i permessi di uscita e riportato a casa i propri figli. «È stata una mattinata complicata, noi fin da subito abbiamo chiesto di mandarci via, non si poteva stare in quelle condizioni, ma la nostra richiesta è caduta nel vuoto».

