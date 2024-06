Blackout nella notte, la città resta al buio per due ore 

Blackout generale nella notte tra sabato e domenica a Sestu. Buio nelle case e spenti i lampioni in parecchie strade.

Tante le proteste. «Nella zona di San Giorgio siamo rimasti al buio fin da mezzanotte», racconta Simone Sulas. «In via Monserrato è mancata sino all’una e mezza», dice Marta Banditelli. Niente luce anche nelle periferie: «Da casa mia vedevo tutta la città al buio», spiega Gilberto Murgia, residente a Dedalo. Il guasto ha riguardato anche Cortexandra: “Stavo per andare in palestra e ho preferito aspettare», dice Marina Cecchetti, «la luce è mancata anche in un locale dove c’era una festa, e i ragazzi sono usciti facendo un po’ di chiasso».

A Sestu i blackout in passato si sono verificati soprattutto d’estate, quando in molte case sono accesi i condizionatori dell’aria e altri elettrodomestici, provocando sbalzi di tensione. Nella notte di sabato però il guasto è stato per la prima volta in tutta la città, e il sito web dell’Enel ne segnalava anche Su Planu, Is Corrias, Dolianova, e la periferia di Cagliari. Colpa forse anche di una rete elettrica inadeguata per un’utenza sempre più vasta, o magari di un evento accidentale. Inizialmente Enel ha annunciato la riparazione per le 5 di mattina, ma tutto è tornato alla normalità nel giro di un paio d’ore.

