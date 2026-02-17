Blackout, l’incubo continua 

Il calderone delle emergenze ribolle. Decine di utenze nel territorio di Cardedu, soprattutto nelle zone rurali, tra cui Museddu, Is Carcuris, Baccu ‘e ludu e parte di viale Buoncamino, sono senza corrente da giovedì scorso. «In una di queste località abita anche una donna affetta da Sla», dice il sindaco di Cardedu, Marcello Vacca. «Abbiamo messo a disposizione della famiglia un gruppo elettrogeno, ma non è sufficiente per garantire un servizio adeguato come il caso richiede», insiste il primo cittadino. Ieri pomeriggio i primi segnali di ripristino con le squadre di E-Distribuzione intervenire in forze. Non si erano ancora rimarginate le cicatrici ereditate dalla bufera di vento della scorsa settimana che in Ogliastra è un’emergenza continua.

Emergenza

La devastazione è ovunque. Ad Arzana è volato via il tetto del centro polivalente di San Martino, luogo simbolo degli screening in tempi di pandemia. Al panificio Doa e Marongiu lavorano a singhiozzo perché l’utenza, da giorni, non è alimentata attraverso la rete i cui cavi sono stati tranciati dal vento. «E il gruppo elettrogeno fornito dall’Enel - precisa il sindaco, Angelo Stochino - non riesce a soddisfare le esigenze aziendali». L’azienda rappresenta una quota importante della produzione di pistoccu nel paese ai piedi del Gennargentu. «All’Enel non chiediamo alcuna priorità, soltanto di metterci in condizione di poter lavorare per soddisfare le richieste dei clienti», è l’appello di Andrea Doa. «Ci uniamo alla richiesta: lunedì l’azienda è rimasta chiusa perché impossibilitata a lavorare», gli fa eco il sindaco, Angelo Stochino.

Blackout

Disagi sono stati segnalati anche alla clinica Tommasini di Jerzu. A causa di improvvisi blackout, alcuni esami diagnostici, come la elettromiografia, sono stati sospesi a più riprese perché la corrente non era costante. A Perdarba, località in agro di Jerzu, a quattro chilometri dall’abitato, Graziano Carta e sua moglie Giulia Pisano non hanno ancora fatto una stima dei danni subiti in occasione della calamità della scorsa settimana ma sanno già che sarà ingentissima. Hanno la casa scoperchiata, ma soprattutto dal 12 febbraio sono senza energia elettrica. «Non possiamo usare il riscaldamento. L’azienda vitivinicola è devastata. Siamo consapevoli che l’emergenza abbia coinvolto tutti, però non è possibile restare così isolati da giovedì scorso». Il caso risulta in gestione da parte di Enel. «Sono rammaricato del fatto che alcuni cittadini stiano vivendo dei disagi importanti, ma stiamo parlando di una tempesta che ha provocato danni ingenti ovunque e io voglio sottolineare l’impegno encomiabile di Enel», osserva il sindaco Carlo Lai.

Anche ieri vigili del fuoco e tecnici di Enel hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza alberi pericolanti (anche nel piazzale dell’Intermare, dove sono state capitozzate piante di alto fusto) e ripristinare utenze.

