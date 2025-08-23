Blackout in piazza Yenne, la rabbia degli esercenti «Così non si può lavorare» 

«Non si può lavorare così». Il coro che si alza da Piazza Yenne è più o meno unanime, e mette nel mirino i blackout che periodicamente, e da tempo, interessano uno dei salotti principali della città e tutto il centro.

L'ultimo episodio risale a due giorni fa: tra il primo pomeriggio e la sera la corrente andava e veniva (la massima interruzione è durata circa un’ora), causando evidenti disagi agli imprenditori delle attività affacciate sulla piazza. Tra clienti mandati via, incassi persi, danno d’immagine per tutta la zona e difficoltà ad accettare o confermare prenotazioni, venerdì è stata insomma una giornata di passione. Almeno fino alle 20, quando la corrente è tornata del tutto e ha permesso di salvare almeno il servizio della cena.

La rabbia

«Una giornata drammatica, abbiamo avuto la luce a singhiozzo per tutta la sera, c’è mancato il tempo tecnico per organizzare il servizio: non si può stare fino alle 20 senza sapere se puoi accettare prenotazioni, non è una situazione che permette di lavorare con serenità», spiega il titolare di Grotta Marcello, Angelo Innocenti. «Tutti i clienti dell’aperitivo sono stati persi, ci sono persone che avevano prenotato per la sera che hanno aspettato per mezzora che la luce tornasse. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, perdipiù in una delle settimane più delicate dell’anno, con tanti turisti e i cagliaritani rientrati dopo Ferragosto».

Disagi continui

Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, è anche tra i proprietari di Crudo Preep. «Siamo imprenditori in una realtà imprenditoriale ingestibile. Non è la prima volta che capita, una volta manca l’acqua, una volta la corrente, in che condizioni dobbiamo operare?». Frongia elenca i disagi con cui hanno dovuto fare i conti gli esercenti della piazza. «Chi ha la cucina ha dovuto smettere di fare il servizio, a qualcuno è saltata la cassa e non ha potuto fare i conti, chi ha il menù digitale non ha potuto offrire il wifi, e a chi paga con carta di credito cosa puoi dire? Non si lavora in un clima di serenità, è una situazione di frustrazione anche per i dipendenti, che non possono fare bene il loro lavoro».

Clienti persi

Federico serve i clienti dietro il bancone di Incognito. «Il problema si è verificato per tre giorni di fila, non siamo stati abbandonati perché Enel ha cercato di risolvere, ma è stato comunque un danno: la cucina non poteva essere operativa e abbiamo dovuto mandar via dei clienti, perdendo l'incasso. Potrebbe essere dovuto all’apertura di un nuovo locale e al conseguente sovraccarico della linea, gli enti non comunicano tra loro».

Gelaterie in ginocchio

Non solo bar e ristoranti: tra i locali più penalizzati anche le gelaterie, che hanno dovuto fare i conti coi frigoriferi spenti. «Per diverse ore la corrente andava a sbalzi, non abbiamo potuto fare il servizio, è stato un grave problema a livello economico», racconta Paola Petrucci, che lavora da Kremet Gelateria. «Sembra che ora sia tutto risolto, ma non sappiamo se potrebbe ricapitare». Quello che si augurano tutti – ma chissà quanti ci credono davvero – è che venerdì sia stata l’ultima volta.

