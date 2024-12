Blackout in diverse zone del centro abitato 

I continui blackout fanno infuriare i cittadini di Gonnosfanadiga che lamentano danni agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettroniche. Il telefono del sindaco Andrea Floris non ha smesso di squillare e tante sono state le segnalazioni, anche in maniera informale, in Comune. Il primo blackout, una settimana fa, ha riguardato più della metà del paese lasciando per un’intera notte le persone senza elettricità. Da quel giorno, per tutta la settimana, le interruzioni sono state varie e hanno riguardato in maniera alternata diverse zone del paese e, in alcuni casi, hanno spento anche l’illuminazione pubblica. I problemi con l’energia elettrica a Gonnosfanadiga si ripetono da diversi anni e riguardano quasi sempre solo l’illuminazione pubblica, stavolta però i cittadini hanno chiesto l’intervento immediato del sindaco. «In base alle numerose segnalazioni ricevute, sto provando a contattare Enel Distribuzione ma al momento senza successo. Continuerò e vi aggiornerò appena in possesso di novità», il commento di Floris che ha poi ha scritto sui social: «Ho sentito Enel che mi ha inviato il seguente messaggio “Ci sono dei guasti intorno a Gonnosfanadiga già attenzionati e in risoluzione con tempi diversi. Non interessano direttamente Gonnos con interruzioni stabili, ma si ripercuotono con queste brevi interruzioni”».

