Blackout in centro, l’ira dei negozianti 

A Iglesias il “Black Friday”, venerdì scorso, è stato nero per davvero. Non per gli sconti o per le offerte, ma per il blackout che ha spento il centro storico proprio mentre la città viveva una delle serate di Notteggiando, con negozi aperti fino a mezzanotte, ristoranti pieni e strade affollate. La corrente è mancata per ore, lasciando al buio tutto il centro storico e creando danni economici ai commercianti.

L’incubo

«Tutto è iniziato alle 21.40, quando improvvisamente è mancata la corrente e siamo rimasti al buio – racconta Valentina Marcialis, titolare di un negozio di artigianato in via Cagliari, la via che ha subito maggiori danni - Era impossibile far entrare le persone per motivi di sicurezza».

Tra le attività colpite c'è anche quella di Stefania Tolis, titolare di un negozio in piazza La Marmora. «Sono rimasta fino a mezzanotte», racconta Tolis. «Qualcuno l'ho servito al buio, ma non mi era mai capitato prima».

Ancora più pesanti le conseguenze per i ristoratori: Sabug Howlader, titolare di un ristorante in via Cagliari, racconta di non essere riuscito a lavorare normalmente: «I clienti sono andati via e gli ordini sono stati cancellati. Altre due o tre volte era capitato, ma era durato massimo venti minuti. Ieri, invece, è durato tre ore». Sempre in via Cagliari, anche il pizzaiolo Sergio Collu lamenta: «Abbiamo fatto il 50% del lavoro».

Disperazione

Il conto più pesante arriva dal ristorante di Roberto Porcu, che parla di una perdita di almeno 5mila euro. «Non potevamo lavare bicchieri, piatti, e nemmeno fare i carichi nei frigoriferi», racconta Porcu. «Farò una richiesta di risarcimento a E-Distribuzione e, per conoscenza o eventuali responsabilità, al Comune».

«Il danno inizia a essere pesante per l'economia locale in quanto i casi sono sempre più frequenti e qualcuno ne deve rispondere», dichiara Giuseppe Pilloni, presidente del consorzio Iglesias Città regia. Danni che, secondo Luca Puddu, presidente dell'associazione Iglesias Centro Storico, possono essere risolti attraverso «interventi sulla rete e sui quadri elettrici ormai obsoleti, predisponendo un gruppo elettrogeno di supporto». Franco Pissard, della stessa associazione, aggiunge: «Le ore serali sono ossigeno vitale per il nostro comparto».

Sull’episodio, interviene l’assessore alle Attività produttive, Daniele Reginali: «La nostra vicinanza va ai commercianti, perché il danno che hanno subito è importante. Siamo in contatto con i gestori del servizio per comprendere le ragioni dell'accaduto e per assicurarci che questa cosa non accada mai più». Quanto alle possibili cause, l'assessore riferisce che «probabilmente c'è una questione legata alla necessità di infrastrutturare meglio le linee», ma precisa che il Comune non dispone ancora di informazioni tecniche definitive. Intanto la società E-Distribuzione fa sapere che il problema verificatosi venerdì sarebbe stato risolto.

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