Blackout in centro: elettrodomestici danneggiati 

Da alcuni mesi nelle utenze dislocate in tutto il centro abitato di Guspini si stanno registrando continui distacchi della corrente elettrica. L’ultimo alle 10,37 di giovedì 11 settembre ha provocato danni ad alcuni elettrodomestici e televisori di via Picasso. L’interruzione è durata pochi secondi, ma nelle case è stato interrotto il servizio, molti elettrodomestici con scheda elettronica a causa degli improvvisi distacchi hanno avuto danni irreparabili. Il fenomeno sta durando da tempo e interessa diverse zone del paese. «Il servizio di distribuzione elettrica purtroppo sta creando problemi – protesta Rosaria Piras, residente nella zona – non è concepibile che si debbano fare i conti con questi fenomeni. Noi residenti paghiamo le bollette, eppure dobbiamo accontentarci di un servizio scadente. L’amministrazione comunale, che è a conoscenza del disagio, dovrebbe fare da intermediaria con l’ente gestore per risolvere le cose una volta per tutte». Inutile, per i cittadini, anche contattare il gestore. Intanto, dopo il blackout di giovedì, nelle case di via Picasso molti elettrodomestici si sono spenti e non si sono più riaccesi.

