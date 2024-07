Blackout improvvisi, paura per i malati 

Continui sbalzi di corrente e frequenti interruzioni dell’energia elettrica. Da alcune settimane gli abitanti di Serdiana devono fare i conti con i disservizi della rete con danni significativi a elettrodomestici e supporti elettronici presenti nelle abitazioni. Ma non è questa la cosa più grave: «Gli sbalzi di tensione stanno mettendo a rischio l’incolumità delle persone con patologie gravissime che richiedono l’assistenza di apparecchiature elettriche per la respirazione – afferma il sindaco Maurizio Cuccu – è inaccettabile che nel 2024 le nostre linee elettriche non siano in grado di sopportare un carico maggiore come quello causato dai condizionatori accesi in queste settimane di gran caldo».

Macchine salvavita

Disservizi che in questi ultimi giorni hanno creato apprensione nella casa di un malato di Sla del paese: «La società elettrica mi avvisa ogni volta che manca la corrente per più ore – racconta la moglie che lo assiste 24 ore su 24 – il problema di questi giorni sono gli sbalzi di tensione. I respiratori, in caso manchi la corrente per più ore, sono supportati da batterie ups con un’autonomia di circa 8 ore. Da quando mio marito è stato tracheostomizzato, circa 8 anni fa, è capitato una sola volta. Ma le batterie, quando la luce va e viene, non si attivano automaticamente. Bisogna stare all’erta per evitare che i macchinari rimangano spenti e riattivare il contatore ogni volta che salta. È una cosa che ci mette addosso molta ansia. Dobbiamo preoccuparci anche di questo oltre a tutto il resto».

Richiesta d’incontro

Per questo il sindaco di Serdiana ha inviato una richiesta urgente di incontro a Enel Distribuzione e a Terna: «L’ho dovuto fare via Pec dopo aver contattato il numero verde, unico canale attivo è assurdo che non ci sia un numero diretto per parlare con i responsabili territoriali della società elettrica», dice sconsolato Cuccu.

«Prenderemo contatti con l’amministrazione di Serdiana – fanno sapere dall’ufficio stampa di E-Distribuzione – recentemente ci sono stati alcuni disservizi che sono stati in gran parte risolti. Altri sono in corso di risoluzione».

Nel territorio

Problemi, intanto si segnalano anche a Dolianova. In alcune zone del paese gli sbalzi di tensione hanno causato problemi ad apparecchiature e impianti elettrici delle abitazioni. Nei giorni scorsi, la società elettrica ha effettuato alcuni interventi sulla rete in diversi punti del centro abitato, altri sono in programma per i prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA