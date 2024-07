Blackout elettrico, disagi in centro 

Nuovi disservizi alla fornitura di energia elettrica in alcune vie di Assemini. Del blackout di via Cagliari parla il macellaio Luciano Putzolu, 66 anni: «Per ben tre giorni siamo rimasti al buio senza avere la possibilità di aprire la cella frigorifera per evitare di perderne il contenuto. La sospensione del servizio è iniziata di notte per poi proseguire a intermittenza nelle due giornate successive. Senza luce, attrezzatura e refrigerazione siamo costretti a chiudere il negozio».

L’interruzione, avvenuta senza preavviso, pare fosse dovuta a un guasto della cabina Enel nei pressi della chiesetta di sant’Andrea: «In genere veniamo avvisati per tempo - prosegue Putzolu - mentre stavolta abbiamo saputo con passaparola che la cabina elettrica ha preso fuoco». Come Putzolu si sono dovuti fermare anche il supermercato di via Trieste e alcune attività alla fine di via Cagliari.

La ditta E-distribuzione ha inoltre comunicato ai residenti delle vie XX Settembre e Loru in zona San Cristoforo, tramite l’applicazione Io e con cartelli affissi in strada, che lunedì e martedì sarebbe stato sospeso il servizio per lavori programmati dalle 9 alle 16. Ma in altri casi l’energia è mancata senza preavviso: « I residenti si dimostrano comprensivi ma non possono negare i disagi. Se ne fa portavoce Stefano Tolu, 27 anni: «È già la quarta volta in un mese che staccano la corrente. Con le alte temperature il cibo va a male e soprattutto bambini, anziani e disabili devono fare i conti con l’assenza di aria condizionata. Non abbiamo niente contro i lavori, chiediamo solo che vengano svolti la notte». ( sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA