Blackout e piogge, Cuba in ginocchio 

L’Avana. Questa volta non c'è stato bisogno nemmeno di un uragano per mettere in ginocchio il fragile sistema elettrico di Cuba. Nel quadro di una crisi economica sempre più profonda dalla quale il governo castrista di Canel non sembra riuscire ad uscire anche a causa del duro embargo imposto dagli Usa, è bastata una semplice operazione di mantenimento nella principale centrale termoelettrica dell'isola a mandare in tilt l'intera rete di distribuzione. Sospensione del lavoro in tutti i settori dell'amministrazione pubblica non essenziale per garantire che almeno ospedali e forze di sicurezza possano usufruire della benzina per mettere in funzione i generatori d'emergenza. Come se non bastasse, a l'Avana piove da tre giorni e diversi quartieri sono allagati. Nelle ultime 24 ore le autorità della capitale hanno emesso diversi appelli per ripulire la città e prevenire l'accumulo di acqua e la diffusione della zanzara che trasmette la dengue, un’altra piaga che colpisce l'isola con 17 mila ricoverati nel 2024.

