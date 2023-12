Blackout e lavori in ritardo: il sindaco sul piede di guerra 

A Seulo la magia delle nevicate si era trasformata in un incubo. Il paese a fine novembre 2021 era andato in blocco energetico per oltre 72 ore a causa del cedimento di alcuni grossi rami che avevano danneggiato la rete primaria di approvvigionamento energetico. Per la stesse ragioni l’incubo si è ripetuto lo scorso anno. Ora, alla vigilia dell’inverno, il sindaco Enrico Murgia è sul piede di guerra: «Tutti i finanziamenti sono stati stanziati l’anno scorso, mancano soltanto i cavi e gli allacci per concludere i lavori che scongiurerebbero il replicarsi dei black out che avevano lasciato per tre giorni consecutivi in panne energetico Seulo e diversi comuni del nuorese. Enel Distribuzione sottovaluta la portata dei danni causati alle nostre comunità da oltre 72 ore di buio totale mitigato soltanto dalle candele e dalle torce a batteria, con una serie di interruzioni, ciascuna di svariate ore, in paesi con tantissimi anziani che vivono in abitazioni con riscaldamento ad avvio elettrico, così per l’acqua calda». Murgia spiega: «Impossibili le attività degli uffici pubblici: scuole, banca, Poste, Municipio, farmacia e ambulatorio di base. Isolate anche le linee telefoniche e connessione a internet, tutti gli operatori del turismo costretti a chiudere i battenti, in difficoltà bar, alimentari e aziende produttive. Questa volta, considerata la negligenza reiterata di Enel distribuzione, ricorreremo alla magistratura per il ristoro di tutti danni». ( p. m. r. )

