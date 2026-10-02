Blackout, è la resa dei conti 

Frigoriferi spenti, registratori di cassa in tilt, condizionatori fuori uso, prenotazioni saltate. Disagi segnalati ogni giorno dai cittadini. A Tortolì è stata un’estate critica sotto il profilo energetico e ora il Comune ha deciso di tutelarsi. L’amministrazione nomina un legale per approfondimento specialistico sulla vicenda. «Un incarico che non è una semplice consulenza, perché - spiegano dal Comune - la complessità della materia richiede un approfondimento specialistico che tenga conto dei profili di diritto amministrativo, civile e della responsabilità, della disciplina dei servizi pubblici, della regolazione del settore energetico, degli aspetti connessi alla tutela ambientale e degli eventuali profili risarcitori e contenziosi».

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La cernita del professionista è stata avviata su indirizzo della parte politica. Dovrà essere un avvocato esperto nella materia per valutare la posizione giuridica dell’ente sulla base degli elementi tecnici e documentali che saranno acquisiti. Sbalzi di tensione continui, interruzioni prolungate del servizio, blackout di ore in pieno agosto. Un disservizio che ha messo in ginocchio residenti e soprattutto le attività commerciali. «La reiterazione dei disservizi durante il periodo di maggiore afflusso turistico - sottolineano gli amministratori - può incidere negativamente anche sull’immagine della cittadina». I primi effetti dei continui disservizi aprono scenari d’incertezza anche tra gli imprenditori. «Ho incaricato un legale perché a causa del disservizio sono costretta a chiudere l’attività. Almeno io non riaprirò, non so la socia se vorrà proseguire», dice Antonella Zarrella, titolare del ristorante La Stazione del pescatore.

Santa Maria

I blackout hanno condizionato anche le attività di viale Pedras, a Santa Maria Navarrese. Tanti imprenditori si sono rivolti ai rispettivi avvocati. Il sindaco di Baunei, Stefano Monni, confida in interventi risolutori per il prossimo anno. «Ho seguito i disservizi che hanno riguardato i nostri centri urbani, parlando ogni giorno con gli incaricati E-Distribuzione, che ringrazio. Sono già state individuate le soluzioni tecniche strutturali da adottare entro la prossima stagione turistica, che sarà sicuramente energivora. Le interlocuzioni quindi si stanno spostando dal tavolo delle urgenze a quello del potenziamento infrastrutturale».

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