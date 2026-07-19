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Tortolì-Bari Sardo.
20 luglio 2026 alle 01:45

Blackout e disagi: monta la protesta di operatori e sindaci 

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I blackout elettrici si susseguono. Dopo il gran caos ad Arbatax, dove nei giorni scorsi abitazioni, bar, ristoranti e hotel sono rimasti ostaggio per ore di un guasto sulla rete, l’emergenza ha coinvolto di nuovo le attività turistiche nella zona di Cea. «A causa dei cali di tensione si è bruciato il gruppo di continuità della reception. Siamo rimasti senza alimentazione sulla linea internet e sul registratore di cassa. Non ho potuto effettuare i pagamenti né del parcheggio né dell’area camper», racconta Paolo Garau, amministratore unico dell’area di sosta camper attrezzata I Faraglioni, nel territorio di Tortolì. Disagi continui anche al campeggio Baia Cea: «Farò un esposto con il mio legale», annuncia il gestore, Marco Demurtas.

L’emergenza non ha risparmiato Bari Sardo. Il sindaco, Ivan Mameli, ha trasmesso una nota di protesta a E-Distribuzione: «Non è accettabile che, nell’arco di tre giornate, si siano verificate molteplici interruzioni della fornitura di energia elettrica, con pesanti ripercussioni sulla vita della comunità e sul sistema economico. I continui blackout hanno provocato notevoli disagi alle attività commerciali, artigianali e ricettive. Ancora più preoccupanti sono le conseguenze subite dagli anziani, dalle persone allettate e da tutte le situazioni di particolare fragilità che necessitano della continuità del servizio elettrico per garantire condizioni minime di sicurezza e assistenza. Si programmino interventi strutturali definitivi sulla rete, con particolare riferimento ai punti più critici, affinché simili episodi non si ripetano più». ( ro. se. )

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