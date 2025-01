Blackout e disagi, finalmente i lavori 

La dura protesta del sindaco di Busachi Giovanni Orrù per le continue interruzioni dell’energia elettrica ha ottenuto i primi risultati. Lunedì pomeriggio c’è stato un incontro con i dirigenti di Enel e E-Distribuzione, in cui il sindaco ha spiegato la situazione e ci si è confrontati sulle possibili soluzioni. Da giovedì la società avvierà lavori di manutenzione straordinaria all’impianto. Dalle 9 alle 16 verrà interrotta l’erogazione dell’energia, il sindaco ha già predisposto un’ordinanza per la chiusura domani della scuola secondaria di primo grado. «Da domani inizieranno gli interventi di manutenzione urgente e per la settimana prossima si sta programmando un nuovo incontro con il responsabile territoriale, quello delle manutenzioni e i nostri tecnici per fare una ricognizione su tutte le necessità», spiega il sindaco. «Siamo soddisfatti dell’esito della nostra protesta, speriamo che sia la volta buona perché d’ora in poi si porti avanti costantemente la manutenzione ordinaria dell’impianto e non si verifichino più blackout come quelli sinora registrati». ( a.o. )

