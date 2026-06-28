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Sant’Anna Arresi.
29 giugno 2026 alle 00:32

Blackout durante il caldo più afoso 

Il sindaco invia una diffida a E-distribuzione e chiede aiuto al Prefetto 

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La colonnina segna 38 gradi all’ombra quando famiglie e turisti sono a pranzo e il segnale acustico degli elettrodomestici che si spengono all’improvviso fa piombare tutti nell’incubo: l’energia elettrica è svanita e case, hotel, ristoranti e altre attività ricettive si ritrovano a combattere il caldo più afoso della giornata. È successo per l’ennesima volta ieri a sant’Anna Arresi ed è accaduto anche a Giba e a Teulada e in alcune frazioni del Basso Sulcis.

Aria bollente

Il problema dovrebbe essere legato al sovraccarico delle linee, ma la spiegazione non rende meno amara la situazione soprattutto per chi si è trovato in grosse difficoltà con il lavoro: «Ieri a pranzo sono stato costretto a mandare via 60 clienti, purtroppo senza corrente non potevamo cucinare, per non parlare dell’impianto di climatizzazione che in queste giornate è indispensabile. – dice Keoma Gorgone che gestisce il ristorante I Pirati Sardi nel centro di Sant’Anna Arresi -Purtroppo dauna decina di giorni ci sono questi problemi e durante un black out abbiamo avuto anche il danneggiamento di un forno elettrico, in queste condizioni non si può andare avanti. Sono in attesa che mi arrivi un potente generatore di corrente, perché in questa situazione non si può lavorare».

La diffida

Il sindaco Paolo Dessì, oltre a vivere da cittadino di Sant’Anna Arresi il problema. raccoglie ogni giorno le lamentele della comunità e dei turisti: «Ma le segnalazioni sono cadute nel vuoto – dice – così ho deciso di compiere un passo più deciso». Ieri, infatti, ha scritto una diffida all’E-distribuzione e chiesto aiuto anche al Prefetto: «Da giorni il centro abitato e la località di Porto Pino sono interessati da un persistente abbassamento della tensione della rete elettrica e tale situazione compromette il regolare funzionamento delle utenze domestiche, delle attività economiche e delle infrastrutture pubbliche – scrive – le interlocuzioni intercorse con i referenti territoriali di E-Distribuzione non hanno, allo stato, consentito il definitivo ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio della rete». Dessì elenca i disagi e i danni subiti da cittadini e attività commerciali, artigianali, ricettive e di somministrazione, con particolare incidenza nel pieno della stagione turistica e chiede un intervento urgente: «Qualora il ripristino non fosse immediatamente conseguibile, – conclude – si chiede di adottare ogni misura tecnica provvisoria idonea a garantire, per quanto possibile, la continuità della fornitura alle utenze essenziali, alle attività economiche maggiormente esposte e alle infrastrutture funzionali all’erogazione dei servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento al servizio idrico».

(ha collaborato Fabio Murru)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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