Blackout, disagi alla Motorizzazione 

«L'Enel sostiene di averci avvertito dello stacco della corrente, ma il preavviso è arrivato via Pec sabato mattina quando gli uffici erano già chiusi. Non abbiamo potuto vedere l'informazione, lunedì quando era festa è mancata la corrente e abbiamo dovuto far intervenire i tecnici. Non eravamo nelle condizioni di poter prevedere in anticipo che ciò accadesse, poi abbiamo fatto in modo che si ripristinassero i servizi in breve tempo. Ma non c'è stata nessuna omissione o leggerezza da parte nostra che possa aver causato questa situazione».

Il tutto a causa di un guasto - di competenza esterna alla stessa Motorizzazione - che ha lasciato al buio l'edificio e obbligato a un intervento ulteriore per ripristinare la corrente. «Lunedì sera c'è stato un blackout in tutta la nostra zona, compreso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che si trova accanto», segnala il direttore della Motorizzazione Civile Marco Pes.

Ripresa delle attività in ritardo ieri mattina alla Motorizzazione Civile, complice un blackout che ha posticipato l'apertura degli uffici e gli esami per la patente già previsti. Circa una trentina di persone si sono presentate all'ingresso dei locali sulla 554 dalle 8 del mattino, mezz'ora prima dell'orario di accesso, ma hanno dovuto attendere sino alle 10.30 circa prima che la questione si risolvesse.

Il blackout

La polemica

Questione rientrata

Gli sportelli della Motorizzazione Civile di Cagliari sono aperti dal martedì al giovedì dalle 8.30 alle 11.30, con accesso differenziato fra utenza privata e professionale. Poi ci sono altre attività, fra cui esami (come quelli che attendevano di poter svolgere alcune delle persone presenti ieri) e operazioni tecniche. A seguito del blackout è stato posticipato l'orario di chiusura, permettendo così a tutti gli utenti presenti di poter essere serviti o di poter svolgere i rispettivi esami: attorno a mezzogiorno la situazione era abbondantemente risolta, senza più nessuno rimasto fuori dall'edificio e con poche persone in fila agli sportelli. «Ho atteso un’ora», afferma un utente che aveva appena lasciato gli sportelli.

E, nonostante la pioggia, anche nelle due ore di ritardo la situazione è rimasta tranquilla. «Abbiamo servito tutti quelli che erano in attesa, per evitare disagi, e distanziato di un'ora e mezza gli esami», aggiunge Pes. «In questi casi cerchiamo sempre di recuperare in breve tempo. Eravamo già stati avvisati lunedì sera dalla ditta che si occupa della vigilanza, ma quando è stata ripristinata l'energia elettrica da noi non arrivava corrente alla cabina. Abbiamo dovuto telefonare sia all'Enel sia a chi gestisce i nostri apparati elettrici: sono cose che possono succedere».

