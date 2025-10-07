VaiOnline
Sanità.
08 ottobre 2025 alle 00:32

Blackout digitale paralizza il centro prenotazioni della Asl 

Una giornata da dimenticare per operatori sanitari e cittadini per i disservizi informatici che hanno paralizzato ieri la Casa della Comunità San Francesco a Nuoro e, in parte, anche l’ex Inam. Il blackout digitale ha reso irraggiungibili il sito istituzionale, la rete intranet, mail, centralini e il Cup causando disagi sia al personale sanitario e utenze. A gestire le reti informatiche è Ares, attraverso un appalto centralizzato. Nonostante il guasto, gli operatori sanitari sono riusciti a garantire le visite programmate, ricorrendo a procedure manuali e registrazioni cartacee, nel tentativo di limitare i danni. Impossibile, invece, gestire nuove prenotazioni.

