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Alghero.
05 luglio 2026 alle 00:31

Blackout, di chi è la colpa? 

Cabina primaria: scambio di accuse tra maggioranza e opposizione 

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Prima le proteste di cittadini e imprese per i brevi blackout a ripetizione. Ora lo scontro politico. La vicenda della cabina primaria, decisiva per il potenziamento della rete elettrica, diventa l’argomento per un fitto scambio di accuse tra maggioranza e opposizione. È stato Michele Pais, consigliere della Lega, a lanciare la bomba. «La nuova cabina Enel è stata bloccata all'insaputa del Consiglio comunale – spiega Pais – A fronte dei pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti, l'unico che non ha consentito il rilascio dell'autorizzazione è stato il Comune di Alghero, che nel 2024 non ha portato la pratica all'esame del Consiglio».

La replica

La maggioranza ha subito replicato, respingendo ogni addebito. «Nessun diniego da parte del Comune», si legge in una nota. «Già nel precedente procedimento il Servizio Tutela del Paesaggio della Regione aveva rilevato specifiche criticità paesaggistiche, esprimendo l’inammissibilità dell’istanza e suggerendo di valutare una localizzazione alternativa, preferibilmente in aree industriali», chiariscono gli alleati del sindaco Cacciotto. E-Distribuzione avrebbe già presentato un nuovo progetto con una localizzazione diversa. Pais però insiste sul ritardo di quasi due anni, pagato dalla città con continui blackout, danni economici e problemi anche per servizi essenziali come l'ospedale.

Buio in sala

«Nei giorni scorsi si è verificato un episodio particolarmente preoccupante in sala operatoria», conferma il presidente della Commissione Sanità Christian Mulas. «Durante un intervento chirurgico, in seguito a un blackout, il sistema di aspirazione non è entrato immediatamente in funzione». Mulas ricorda anche come già nel 2023 il tema del potenziamento della rete fosse stato affrontato in Commissione e che proprio alcuni esponenti della Lega si fossero messi di traverso. Per Forza Italia le recenti criticità «dimostrano quanto sia pericoloso continuare a rinviare scelte strategiche. La politica ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità e di perseguire l’interesse generale, anche quando ciò comporta decisioni non sempre popolari».

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