Blackout continui, fioccano le proteste 

La fortuna è che le giornate sono ancora lunghe, altrimenti i problemi alla rete elettrica che hanno riguardato Monserrato negli ultimi giorni avrebbero causato ancora più disagi. Ma quando fa sera in diverse strade della città si cammina nell'oscurità, perché molti lampioni restano spenti. Nelle ultime settimane è accaduto in via Agricola, i cui residenti hanno girato le segnalazioni al Comune per sollecitare un intervento.

Le proteste

Da tre giorni tocca anche alla zona di via Decio Mure, che aveva già vissuto una situazione simile anche a giugno: «Siamo completamente al buio», riferiscono gli abitanti. In più ci sono le interruzioni di corrente che questa settimana hanno interessato diverse abitazioni, dalla zona di piazza Gennargentu a quella di via Riu Mortu. Un disagio per le case private, un vero e proprio grattacapo per le attività. «Fino all’altro ieri abbiamo avuto interruzioni continue, nel giro di un’ora la corrente è andata e tornata almeno dieci volte, stava mandando in tilt il nostro abbattitore», spiega Simone Serra, titolare di un ristorante in via Riu Mortu. «Il problema è durato tre giorni, ora non si sta più verificando ma per chi ha un’attività è stato un disagio non indifferente: c’era il pericolo che gli sbalzi di corrente danneggiassero il frigorifero e abbiamo dovuto attaccare un generatore. Abbiamo contattato i tecnici di E-Distribuzione ed è risultata una problematica nella cabina elettrica». Stando a quanto si dice in zona, non sarebbe la prima volta che capita un episodio simile.

Caso politico

Intanto il consigliere di minoranza Andrea Zucca preannuncia un’interpellanza. «Ogni volta che c’è una variazione atmosferica, come le piogge di questa settimana, la sensibilità del sistema obsoleto ne risente», sostiene Zucca. «Le criticità dell’illuminazione pubblica e degli sbalzi di corrente vanno risolti con un intervento radicale. Sia che dipendano dalla stessa causa sia che siano indipendenti, ci sono evidenti problemi strutturali della rete, e non si possono fare solo rattoppi». L’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi ricorda che «in caso di guasti è importante segnalare al numero verde del gestore. Se ci sono problemi di lampioni fulminati anche il Comune ha un canale per le segnalazioni». Sulla necessità di interventi di ampio raggio, l’assessore parla di progettualità. «È impensabile che una città come Monserrato venga manutentata in pochi mesi, ma abbiamo una convenzione triennale con Edison per programmare un piano di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, con un investimento sui tre anni».

