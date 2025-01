Blackout continui, commercianti esasperati 

Chiudere la cassa, spegnere le luci e rinunciare a un’altra giornata di lavoro. Per i commercianti di piazza Repubblica e delle vie limitrofe, è ormai un copione già visto: quattro blackout in due mesi, sempre in pieno orario lavorativo, stanno mettendo in ginocchio negozi, bar e attività di servizio. Le interruzioni, causate da lavori programmati per migliorare la rete elettrica, colpiscono dritti al cuore del commercio locale. E mentre le serrande restano abbassate, cresce la rabbia di chi non può permettersi di vedere svanire incassi preziosi per una intera giornata. «Non si può lavorare così: se non ci fate lavorare, ci rovinate», denunciano i titolari. E, davanti all’annuncio di un quinto intervento, previsto per lunedì 20 gennaio, la pazienza è ormai al limite. I commercianti, già provati dalle difficoltà economiche degli ultimi anni, chiedono di «lavorare di notte, almeno così non distruggono le nostre giornate».

Le proteste

Bastiano Luche, titolare del bar “1901” in via Gianturco, non nasconde la sua rabbia: «In due mesi quattro interventi, sempre di giorno e sempre negli orari di punta. Questo significa togliere intere giornate di lavoro. Noi non stiamo negando l’importanza dei lavori, ma non si può continuare così».

Più avanti, Valeria Soddu, proprietaria del bar “Momentu”, sottolinea l’impatto economico devastante: «Non si può lavorare senza corrente tutto il giorno. Ci danno degli orari che non vengono nemmeno rispettati. Durante i blackout, ho provato a restare aperta, ma il pranzo è perso e il personale va comunque pagato: ogni interruzione ci mette in difficoltà enorme».

Ma gli effetti non si limitano alle perdite economiche. Roberta Lai, titolare dell’Ottica Borriello, denuncia i danni ai macchinari e la mancanza di attenzione verso i residenti con difficoltà: «Quando la corrente va e viene, si rischiano danni ai nostri strumenti, che costano tantissimo. Non capiamo perché questi lavori non si facciano di notte, come succede altrove. Paghiamo già tanto per la corrente, e ora siamo penalizzati anche dai blackout».

Franco Marras, della copisteria Marras, è esasperato: «Ogni volta dobbiamo chiudere tutto e perdere una giornata di lavoro. Non sarebbe più logico eseguire questi interventi di notte? Capirei se fosse un evento raro, ma qui ormai è periodico».

Simone Manca, dipendente del bar Themis in via Amat, evidenzia che la loro attività il lunedì perso equivale a un sabato sera nero in piazza Yenne. «Lavoriamo con i professionisti della zona, la questura, il tribunale, le scuole dal lunedì al venerdì. Eppure, ogni volta ci lasciano un foglio con le date, senza spiegazioni o alternative, e noi siamo costretti a chiudere».

L’Enel

«Si tratta di lavori inseriti nel piano di interventi finanziati dal Pnrr con tempistiche che devono essere rispettate», spiegano all’Enel. «Comprendiamo i disagi, ma questi interventi porteranno benefici a tutti, residenti e attività commerciali, migliorando la qualità e l’efficienza del servizio elettrico nelle zone interessate».

