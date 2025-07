Blackout, aziende sotto scacco 

La corrente elettrica salta in continuazione. Due episodi, tra lo scorso fine settimana e martedì sera, hanno lasciato al buio Tortolì. Blackout che, come spiegato da E-Distribuzione, sono stati causati dall’eccezionale e prolungata ondata di calore che ha determinato guasti contemporanei e su più tratti su diverse reti elettriche nel territorio. Gli utenti, temendo nuovi e improvvisi sbalzi che rischiano di provocare danni a elettrodomestici e apparecchiature, hanno segnalato la situazione agli amministratori comunali. Ieri interruzioni segnalate anche a Lanusei, loceri, Ilbono e Bari Sardo.

Situazione critica

Soprattutto in alcune aziende, un blackout elettrico non è solo un inconveniente momentaneo, ma può avere conseguenze serie sulla tua produttività, comfort e sicurezza. Della vicenda si stanno occupando anche in Comune, come conferma il sindaco Marcello Ladu: «Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto continuo con E-Distribuzione per cercare di trovare soluzioni adeguate e comunque ridurre al minimo i disservizi in questo periodo di alta presenza turistica nel nostro territorio». Tra i fattori che incidono di più l’incremento notevole dei consumi che le reti, sottodimensionate per il sempre maggiore fabbisogno, non riescono a supportare. «Sappiamo che intervenite con un notevole numero di tecnici a conferma dell’attenzione verso la nostra cittadina e a beneficio degli utenti, tuttavia non è accettabile il persistere di questa criticità».

La società

Da E-Distribuzione spiegano che l’evento è stato causato da guasti multipli sulla rete di media tensione riconducibili alle condizioni climatiche estreme. «Grazie alle tempestive manovre del Centro operativo di controllo, tutte le utenze sono state rialimentate in pochi minuti attraverso linee alternative. Le squadre tecniche di E-Distribuzione sono poi intervenute sul territorio per individuare i punti di guasto, proseguendo le attività di ripristino per tutta la notte. Il completamento delle riparazioni si è concluso ieri. Negli ultimi due anni sono stati effettuati importanti investimenti e ulteriori interventi sono già programmati per i prossimi mesi, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente l’infrastruttura e migliorarne la resilienza».

