Blackout alla Corte del Sole: «Persi 500mila euro» 

Bruttissima sorpresa per i negozianti della Corte del Sole alla riapertura ieri, giornata caldissima per lo shopping natalizio. Il guasto a una cabina di E-Distribuzione durato tutta la mattina ha lasciato il centro commerciale (esclusi l’Iperpan e i corridoi) senza energia e le serrande di molti negozi sono rimaste abbassate fino a mezzogiorno. Un problema alla rete elettrica ha costretto i commercianti a una sfibrante attesa mentre molti clienti se ne andavano via.

La società

Enel in una nota ha spiegato che «in base ai nostri sistemi poco dopo le 7 si è verificato un guasto sulla cabina di media tensione che alimenta il centro commerciale la Corte del Sole. I nostri operatori sono intervenuti subito per rialimentare al più presto le utenze coinvolte». Difficile stabilire le cause, ma la riparazione ha richiesto tante ore anche per far arrivare dei pezzi di ricambio.

La proprietà

Federico Nieddu, manager della proprietà della Corte, è durissimo: «Il guasto ha avuto inizio alle 5 del mattino, dopo sei ore i tecnici erano ancora al lavoro. Non è possibile che ci sia voluto così tanto tempo, è scandaloso. Questi giorni sono come un paracadute per i commercianti, su cui contano per risollevarsi in un periodo difficile». Ora c’è la conta dei danni, stimati dalla Corte a una «soglia minima di circa 500 mila euro», esclusi i danni indiretti: «Valuteremo le vie legali», continua Nieddu, mentre la direttrice Alessandra Schirru aggiunge: «I negozianti nelle scorse settimane ci hanno già segnalato altri blackout che abbiamo riportato all’Enel». Tra le corsie girava voce che la colpa fosse di recenti lavori sugli impianti elettrici, voce subito smentita dai responsabili della ditta incaricata: «Garantiamo che non c’è nessun legame», dice il responsabile Luigi Mamusa, della Imma spa.

La rabbia

Per tutti i commercianti un durissimo colpo agli affari: «Abbiamo perso almeno 20mila euro di incassi potenziali», si sfoga Michael Massesi, responsabile dei locali Pecora nera, Pecora bianca, Piazza grande e Aicha la Piazza del Gusto. Scandalizzato Filippo Sotgiu, del negozio di articoli da regalo Thun: «Un ennesimo guasto nel giorno più importante per una attività che deve pagare fornitori e dipendenti, uno sfregio da parte di un ente a cui poco interessa la salute delle imprese sarde». Riccardo De Francisci, che gestisce la parafarmacia, parla di «grave disservizio», mentre Maria Francesca Bellini, di Flavor Osteria Tradizionale Sarda e Flavorito Gelateria, lamenta «migliaia di euro di danno, una situazione molto brutta specie in questi giorni». Tra le corsie della Corte a metà mattina c’erano tanti clienti e molti negozi chiusi. Nei pochi aperti si sceglieva cosa comprare con la luce del telefonino: «Per fortuna ho trovato quello che cercavo, e il pos funzionava», ci scherza su Nicola Ragatzu.

