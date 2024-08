Blackout al Poetto, l’ira dei ristoratori 

Era già accaduto la notte della vigilia di Ferragosto: blackout improvviso all’ora di cena, con i clienti già a tavola. Tutto spento dalle 21.30 e la notte più importante dell’anno per chi lavora al Poetto andata in fumo. Poi è successo di nuovo venerdì scorso e, ancora una volta, domenica scorsa: per ben tre volte la corrente è “saltata” e poi tornata. Quanto basta per rovinare un’altra giornata di lavoro ai ristoratori e creare disagi alle abitazioni. La situazione è poi tornata alla normalità a fine serata, quando i tecnici di E-distribuzione sono riusciti a gestire l’emergenza e risolverla. Ma il problema resta. «È vero», dice Alberto Melis, titolare del ristorante Antica Cagliari, 400 coperti e 70 buste paga, «in tarda serata, domenica, sono intervenuti i tecnici che hanno riscontrato il guasto. Il Poetto ha tante utenze, se è sottodimensionato come fabbisogno energetico, bisogna cambiare registro. Ci sono tante abitazioni e attività commerciali, che proprio in questa stagione fanno i numeri in vista dell’inverno, serve la giusta attenzione affinché queste situazioni non capitino più», aggiunge.

La società elettrica

E-distribuzione conferma di aver «individuato il guasto», un problema a una cabina elettrica non immediatamente riscontrabile «e gestito l’emergenza, domenica scorsa. Adesso», spiegano ancora dalla società, «interverremo per risolvere definitivamente il problema». Come? «Questa mattina tra le 6 e le 9, un orario in cui si arreca il minimo disagio ai privati e alle attività commerciali, i tecnici staccheranno l’energia», tutti sono stati avvisati, «per consentire di risolvere il problema».

Un problema non nuovo

Per residenti e attività commerciali del Poetto in ogni caso, dover fare i conti con i blackout non è certo una novità. «Qualche improvviso calo di energia c’è stato e qualche disagio lo abbiamo avuto ma non più di quelli registrati gli anni precedenti», sottolinea Angelo Cerina, direttore del Lido. «Noi per fortuna ce la siamo cavata con i generatori», spiegano i titolari dei camion bar del Cavalluccio Marino.

La volontà dei ristoratori non è quella di salvaguardare solo gli interessi di categoria: «Questa situazione è inammissibile per tutti», spiega ancora Alberto Melis. «Speriamo che quello di domenica sia stato l’ultimo episodio, i clienti spesso immaginano che la responsabilità dei blackout sia dell’attività ma non è così. Anche noi, come loro, siamo vittime». ( ma. mad. )

