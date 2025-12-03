VaiOnline
Tertenia.
04 dicembre 2025 alle 00:25

Blackout a Sarrala, mungitrici senza corrente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nelle stalle sono rimasti senza corrente e non hanno potuto accendere le mungitrici. Quello subito dagli allevatori è solo uno dei tanti disagi con cui, nei giorni scorsi, hanno dovuto convivere gli utenti di Sarrala. Ma nella marina di Tertenia i guasti elettrici si susseguono, con i blackout che paralizzano soprattutto il versante di Barisoni.

La criticità è monitorata anche dall’amministrazione comunale che chiederà un incontro all’Enel per trovare soluzioni adeguate a cancellare, o comunque a limitare, le interruzioni di corrente. Dal canto suo, E-distribuzione offre la sua versione: «In merito alle criticità recenti segnalateci sulla rete elettrica, precisiamo che si sono sì verificate in due occasioni, ma a causa di eventi distinti causati da terzi, non operanti per conto E-distribuzione: in un caso a causa di un taglio alberi su fondo privato in prossimità dei nostri impianti e, successivamente, da un mezzo pesante che ha danneggiato una nostra linea di bassa tensione». Enel fa il punto anche sugli interventi strutturali realizzati nell’eden delle vacanze per potenziare il servizio: «Sono stati conclusi lavori strutturali nella zona di Sarrala al fine di migliorare ulteriormente il servizio elettrico, che verranno messi in esercizio entro gli inizi del 2026. Quanto realizzato andrà a “magliare” ulteriormente la rete». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 