Blackout a Sarrala, mungitrici senza corrente 

Nelle stalle sono rimasti senza corrente e non hanno potuto accendere le mungitrici. Quello subito dagli allevatori è solo uno dei tanti disagi con cui, nei giorni scorsi, hanno dovuto convivere gli utenti di Sarrala. Ma nella marina di Tertenia i guasti elettrici si susseguono, con i blackout che paralizzano soprattutto il versante di Barisoni.

La criticità è monitorata anche dall’amministrazione comunale che chiederà un incontro all’Enel per trovare soluzioni adeguate a cancellare, o comunque a limitare, le interruzioni di corrente. Dal canto suo, E-distribuzione offre la sua versione: «In merito alle criticità recenti segnalateci sulla rete elettrica, precisiamo che si sono sì verificate in due occasioni, ma a causa di eventi distinti causati da terzi, non operanti per conto E-distribuzione: in un caso a causa di un taglio alberi su fondo privato in prossimità dei nostri impianti e, successivamente, da un mezzo pesante che ha danneggiato una nostra linea di bassa tensione». Enel fa il punto anche sugli interventi strutturali realizzati nell’eden delle vacanze per potenziare il servizio: «Sono stati conclusi lavori strutturali nella zona di Sarrala al fine di migliorare ulteriormente il servizio elettrico, che verranno messi in esercizio entro gli inizi del 2026. Quanto realizzato andrà a “magliare” ulteriormente la rete». (ro. se.)

