Black, un po’ pecora e un po’ cane 

Black Beauty è una pecora ma crede di essere un cane. Rifiutata dalla mamma, nutrita col biberon dai proprietari del gregge che dall’azienda di Funtanazza l’hanno portata ad Arbus, nella casa in cui vivono. La pecora è diventata una di famiglia, come una cagnolina affettuosa in cerca di coccole, ha una cuccia per dormire e i suoi inseparabili amici, peluche a forma di animali. Compiuti due mesi, gradualmente e con prudenza è stata inserita nel gregge. Ora che di mesi ne ha dieci continua a comportasi come un cagnolino, i suoi amici sono i cani.

Rinnegata

La natura sa regalare emozioni meravigliose, ma a volte sa essere crudele. La storia di Black, unica nella diversità della razza ovina autoctona “Pecora Nera di Arbus” riconosciuta dal ministero dello Sviluppo Economico, nasce sulla Costa Verde, a Funtanazza, nell’azienda dei fratelli Sandro e Mauro Lampis. «Dopo un parto gemellare – racconta Sandro – mi sono accorto che una pecora respingeva uno dei suoi agnellini, la femmina. Non ci ho pensato un attimo, l’ho portata a casa. Grande festa in famiglia: la tenerezza di quel piccolo essere ha conquistato tutti. Il timore di non farcela è stato forte. Ad accudirla, giorno e notte, ci hanno pensato i miei figli Helena e Alessio. Ancora oggi Black, dieci mesi di vita, la riconosce lei come mamma, fa salti di gioia quando la vede arrivare in azienda, la raggiunge e la sfiora con la zampina».

In casa

«Quando ho visto la pecorella – racconta Helena – è stato amore a prima vista. L’ho adottata senza pensarci. All’inizio non è stato facile abituarla al biberon, ma poi divorava il latte in pochi secondi. Quando tardavo la poppata, si avvicinava, mi toccava con la zampetta, era un orologio: alle 8, alle 12 e alle 16. Mi stava vicina mentre studiavo, immobile, come se avesse capito che il suo posto era stare ferma dentro la cuccia. Si alzava solo per fare i bisognini. Per non sporcare a terra, le avevo messo il pannolino. Ogni volta andava vicino alla porta del bagno di casa. Per due mesi è stata la mia simpatica compagna agnellina. Mi seguiva quando andavo dalle mie amiche. Per proteggerla, in strada la portavo in braccio, nei luoghi sicuri mi stava accanto. A volte è dispettosa, ma speciale: nulla a che vedere con il detto “pecora nera”. Non credo di esagerare se dico che è anche intelligente. In famiglia, la sera quando ci ritrovavamo uniti davanti alla televisione, si stendeva beatamente sul tappeto, accanto ai suo inseparabile tigro, il pupazzetto preferito», racconta Helena.

Nel gregge

«Il suo comportamento - dice Sandro- come la ricerca continua delle coccole, i salti di gioia quando ci vede arrivare, non poteva durare a lungo. Comportamenti affettuosi, magari di gratitudine, ma non conformi alla sua specie». E così, appena ha compiuto due mesi, la pecora è tornata a Funtanazza, all’aria aperta, nel suo gregge, con la mamma e il fratellino. Un’integrazione lenta e controllata. Ora corre felice nei campi, con i suoi amici: i cani. «Continua a regalarci sorprese. L’ultima è dei giorni scorsi. Black è stata la mascotte dell’evento sulla biodiversità che si è tenuto ad Arbus. Prima di partire le abbiamo fatto il bagno, come quando era piccola, appena ha visto la bacinella ha capito che era per lei. Arrivati ad Arbus, quando la macchina si è fermata davanti casa, dove è cresciuta, l’ha riconosciuta e ha iniziato a saltare come impazzita». Quale sarà il suo futuro? «Aspettiamo che diventi maggiorenne. A marzo dovrebbe partorire. Analizzeremo il latte. La scommessa è fare piccoli pezzi di formaggio Black Beauty, Bellezza Nera».

RIPRODUZIONE RISERVATA