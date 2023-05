Black-out per lavori Enel 

Erogazione della corrente sospesa oggi dalle 8.30 alle 16 per dei lavori programmati da E-Distribuzione sulla rete comunale. La sospensione interesserà vari civici delle vie Matteotti, Fratelli Cervi, Argiolas, Spano, Roma, San Pietro, Borellini, Parrocchia, Togliatti, piazza Fratelli Cervi, vico Parrocchia, via Che Guevera, vico san Pietro, via Stazione, via Centrale e via Brodolini. Un ulteriore intervento sulla rete elettrica di distribuzione è stato programmato anche per martedì 30 maggio con relativa sospensione della corrente dalle 8.30 alle 16. (s. f.)

