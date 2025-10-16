VaiOnline
San Michele
17 ottobre 2025 alle 00:29

Black out: oggi limitazioni al cimitero  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Temporanee limitazioni al Cimitero di San Michele nella giornata di oggi. Per lavori urgenti da parte della società e-distribuzione, dalle 10 alle 17 è prevista una temporanea interruzione dell’erogazione dell’energetica elettrica anche nella zona di piazza Dei Castellani.

Pertanto, i frequentatori del Cimitero San Michele sono invitati a non utilizzare gli ascensori e ad adottare i comportamenti più opportuni a tutela della propria e altrui sicurezza.

Gli uffici comunali puntualizzano, inoltre, che nella orari 10-17 l’attività di sportello potrà essere garantita esclusivamente alle agenzie funebri, per le attività non ulteriormente derogabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria»

Todde dopo la sentenza della Consulta:  «Pietra tombale sul caso decadenza» 
Roberto Murgia
Regione

«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità»

Riforme, la voce degli ex presidenti nella commissione per la Statutaria 
Sanità

Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci»

Accampati sotto il Consiglio regionale promettono una mobilitazione a oltranza 
Sara Marci
Maltempo

Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade

Un breve nubifragio nel pomeriggio è bastato a mandare in tilt il capoluogo 
Pensioni

«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano»

E sulla Sardegna lancia l’allarme: «Pochi giovani al lavoro, siete a rischio» 
Emanuele Floris
Emigrati

Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche

Nel 1972 il primo incontro nell’Isola «Nessun delegato sarà escluso dal voto» 
Caterina Fiori
Il caso

Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi»

La delusione di Stefano Mura: «Non potrò più insegnare alle Medie»  
Francesco Pintore
Manovra

Intesa sul prelievo alle banche

Vertice dopo lo scontro Lega-FI, il testo oggi in Consiglio dei ministri 