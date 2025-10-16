Black out: oggi limitazioni al cimitero  

Temporanee limitazioni al Cimitero di San Michele nella giornata di oggi. Per lavori urgenti da parte della società e-distribuzione, dalle 10 alle 17 è prevista una temporanea interruzione dell’erogazione dell’energetica elettrica anche nella zona di piazza Dei Castellani.

Pertanto, i frequentatori del Cimitero San Michele sono invitati a non utilizzare gli ascensori e ad adottare i comportamenti più opportuni a tutela della propria e altrui sicurezza.

Gli uffici comunali puntualizzano, inoltre, che nella orari 10-17 l’attività di sportello potrà essere garantita esclusivamente alle agenzie funebri, per le attività non ulteriormente derogabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA