Black-out in mare: la Moby Wonder rimorchiata a Genova 

Fermi in mezzo al mare, al buio, con i motori spenti: non il modo migliore di iniziare la vacanza, o di tornare a casa, quello dei 700 passeggeri della Moby Wonder che si sono imbarcati lunedì notte a Genova sul traghetto per Olbia. Il secondo guasto tecnico per la compagnia in 48 ore (domenica era toccato alla nuovissima Moby Fantasy) ha costretto la nave a tornare in porto trainata dal rimorchiatore e i malcapitati viaggiatori a una lunga attesa prima di poter raggiungere la Sardegna.

Nave ferma

La nave è partita regolarmente alle 21.30, il black out si è verificato intorno alle 23.15 quando la Wonder era a circa 25 miglia dalla costa ligure. Spente tutte le luci, spento l’impianto di condizionamento, rubinetti all’asciutto. I tecnici di bordo hanno provato a riavviare i generatori senza alcun risultato, almeno nell’immediato. «Tenuto conto che le operazioni si stavano prolungando – si legge nella nota della Moby – la compagnia ha inviato sul posto un rimorchiatore che ha agganciato la nave alle 4.40. Poco dopo, alle 5.15, l’equipaggio è riuscito a ripristinare i generatori per alimentare elettricamente la nave per riavviare i servizi e i motori principali. Precauzionalmente la nave è stata fatta rientrare in porto con l’ausilio dei rimorchiatori». Opzione che pare sia stata anche caldamente suggerita dalla Capitaneria di porto di Genova che ha seguito tutte le operazioni di recupero della nave.

La preoccupazione

A bordo ci sono stati momenti di apprensione. «All’improvviso si è spento tutto e mi sono accorto che non c’era più la vibrazione classica del motore del traghetto, non è stato dato nessun allarme ma ho pensato subito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e che i motori si fossero spenti», ha raccontato il passeggero Alessandro Grasso al quotidiano genovese “Il Secolo XIX”: «I miei timori sono stati confermati da un ufficiale di bordo che passava vicino a me ma nessuno ci ha informato di nulla per almeno due ore. Intanto il traghetto andava con un poco di abbrivio al buio».

Ai passeggeri è stata distribuita l’acqua (più tardi anche il pranzo) mentre la Wonder tornava in porto e alle 9.30 di ieri mattina si sono ritrovati da dove erano partiti quasi dodici ore prima.

In porto

Immediatamente sono scattati i controlli che sono andati avanti per tutta la serata mentre i passeggeri sono stati imbarcati sulla Moby Aki che è ripartita per Olbia ieri alle 13.30. «Ai passeggeri – spiega ancora la compagnia – è stata data la massima assistenza offrendo a tutti coloro che non l’avessero prenotata, la cabina con priorità per persone con mobilità ridotta, anziani, famiglie con bambini e donne in stato interessante». Probabilmente l’inconveniente causerà un ritardo anche sulla rotta inversa Olbia-Genova.

La Fantasy

Decisamente un avvio di stagione sfortunato per la compagnia di navigazione. Domenica sera la Moby Fantasy, reduce dalla festa di Olbia per il traghetto di linea più grande del mondo, è partita con cinque ore di ritardo da Livorno per un problema al sensore di apertura di un portellone.

