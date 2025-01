Black out e disagi, monta la protesta 

La corrente elettrica salta di continuo e i disagi nelle abitazioni iniziano a essere tanti. Uno fra tutti gli elettrodomestici che si guastano. Senza dimenticare che tante volte le famiglie sono rimaste al freddo. A Cabras ci sono numerose zone dove ormai da alcune settimane la linea elettrica salta di continuo. Pochi giorni fa i blackout, tutti di breve durata, si sono ripetuti per una quindicina di volte. I problemi sono stati segnalati in via Tuveri, in via Cesare Battisti, in via Mazzini e in via Puccini. Ma anche nel quartiere Donna Annetta e in altre zone della periferia. Diversi cittadini, stanchi della situazione, hanno chiesto al sindaco Andrea Abis di scendere in campo. E così lui ha fatto, contattando prima i vertici provinciali di E-Distribuzione.

«Questa casistica di stacchi della linea si concentra in certe ore ma è diventata ormai ricorrente - ha detto - Il responsabile mi ha risposto che si tratta degli interruttori di autoprotezione della linea che viene a Cabras dalla cabina dell’alta tensione di Narbolia. Questa è la linea che accusa problemi e che alimenta molte utenze di Cabras, non tutte però, perché altre sono alimentate dalla linea che arriva da Oristano.Mi hanno riportato il fatto che non essendo guasti ma piuttosto malfunzionamenti momentanei, che si presentano in un certo momento e poi non si presentano più per giorni, si tratta di problemi complicati da intercettare». Abis poi si è rivolto anche ai dirigenti regionali: «Hanno ammesso i problemi negli impianti della linea dalla cabina di alta tensione e mi hanno garantito che metteranno a posto ciò che non funziona. Si sono impegnati a risolvere però in modo rapido». ( s. p. )

