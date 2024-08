Black-out di 8 ore «Lavori segnalati» 

«Si tratta di lavori programmati e regolarmente segnalati ai clienti con numerosi avvisi affissi nei giorni precedenti». A precisarlo è E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, motivando l’interruzione dell’energia elettrica di mercoledì scorso per otto ore nella zona di Selargius fra via San Nicolò e via San Paolo.

«I lavori, eseguiti in un tempo molto inferiore rispetto ai tempi del preavviso», viene spiegato in una nota, «riguardano il potenziamento della capacità della rete elettrica attraverso la realizzazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr: un consistente e radicale intervento di innovazione tecnologica per rafforzare anche l'automazione della rete per la gestione a distanza degli impianti di cui beneficerà la cittadinanza selargina. Ricordiamo infine, che per conoscere in anticipo le interruzioni programmate si può utilizzare il servizio e-notify, registrandosi all’indirizzo web di E-Distribuzione».

