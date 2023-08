Black-out continui, disagi nei ristoranti 

Avere un ristorante o pizzeria e veder andar via l’elettricità proprio quando la sala è piena di clienti che a loro volta abbandonano il locale.

Succede a Calasetta e a denunciarlo sono i titolari di tre attività situate tra il porto e il lungomare. Il problema si verifica ormai da 4 anni, spesso durante le serate calde di luglio e agosto. Una situazione che è diventata intollerabile e per la quale, i titolari delle attività commerciali interessate sono pronti a dare battaglia. «Tra clienti che vanno via, prodotti alimentari da buttare e dipendenti che devono comunque essere pagati - dice Donatello Maccioni, ristorante Perla - ogni volta che si registra un black-out, si parla di un danno di circa 20 mila euro». Ci sarebbe da potenziare la linea ma l’esecuzione dei lavori non viene mai fatta, quindi il disagio si verifica soprattutto quando il caldo rende indispensabile l’accensione dei climatizzatori. «Comincio a verificare se c’è tanto caldo dalla mattina - dice Gigi Mameli,del bar-ristorante Nord Ovest - e con l’aumento della temperatura, incrocio le dita nella speranza che non salti l’energia elettrica perché se così è, la giornata è persa. In genere succede proprio mentre hai il locale pieno di chi aspetta le pizze o la cena. Poi, quando manca l’energia elettrica, al buio, tutti si alzano e vanno via. Abbiamo registrato mancati incassi per diverse decine di migliaia di euro». Questa estate addirittura due volte e, ironia della sorte, l’ultima è stata proprio alla vigilia di Ferragosto. «Succede solo in questa zona - dice Fabiana Caddeo, ristorante il Veliero - ai ristoranti ma anche alle famiglie che vivono nelle case adiacenti. Questa volta addirittura la notte di Ferragosto, intollerabile». Non è stato possibile avere una replica da E-distribuzione. (s. g.)

