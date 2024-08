«Black out continui, così non si vive» 

«Senza luce: dunque senza acqua, senza telefonini e senza internet. Siamo fuori dal mondo, sconnessi e isolati». Franco Congia, titolare di un’azienda agricola, denuncia i disagi e le sofferenze che stanno vivendo da un mese residenti e agricoltori di Sanluri, con punte di 24 ore senza corrente elettrica. «Con temperature che superano i 40 gradi non è possibile dissetare gli animali dall’unica fonte, l’acqua dei pozzi: l’autoclave non funziona. Le celle di refrigerazione spente ci hanno costretto a buttare il latte», racconta con rabbia al telefono. Una serie di blackout elettrici nella zona nord della città, dal convento dei Cappuccini alle campagne, fino ai confini con Villanovaforru e Lunamatrona, dove residenti e una decina di aziende agricole combattono da anni.

Le testimonianze

La sopportazione al limite della pazienza, complice il caldo afoso di questi giorni, va salire il tono della protesta, silenziosa ma neanche troppo. «Siamo disperati», incalza Congia: «Un guasto può succedere – concede – ma qui si tratta di un servizio primario, pagato fino al centesimo e di fatto negato. Lo scorso anno, la situazione fotocopia ha costretto noi proprietari di aziende a recarci presso la caserma locale dei carabinieri. Abbiamo sporto denuncia contro l’Enel. Il silenzio è la sola risposta: siamo ancora senza luce».

«Anziani a rischio»

Tanti i racconti degli agricoltori esasperati che vivono in quella zona. Enrico Deidda, costretto persino a trasferire l’anziana suocera a casa di altri parenti, sbotta: «Caldo africano, sappiamo i rischi soprattutto per gli anziani, purtroppo la mancanza di corrente impedisce l’uso dei condizionatori. E poi il frigorifero spento e i prodotti che vanno a male, impossibile mungere gli animali, il latte in frigo è guasto, i rubinetti a secco. Chi paga i danni?»

«Isolati»

«L’assenza di elettricità, oggi non è solo una questione di vivere al buio, quanto il rischio di restare isolati in caso di emergenza»: è lo sfogo di un residente, Mosè Curreli. «Succede da troppo tempo», continua: «Si è ripetuto in questi giorni, 24 ore di blackout. Ho perso il conto delle chiamate e dei solleciti all’Enel. Gli interventi si risolvono sempre con un provvedimento tampone: arrivano i tecnici, piazzano un generatore di corrente e vanno via. È stato così anche in questi giorni».

Il Comune

Tante le richieste di aiuto al primo cittadino, Alberto Urpi: «Mi chiedono di fare qualcosa», racconta lui. «Sono deluso di una situazione stagnante. Enel aveva promesso lavori immediati per realizzare una doppia linea. Non è stato fatto nulla. Non posso lasciar passare un fatto così grave. Mi attiverò – promette il sindaco – per sollecitare la soluzione di un problema che tanto danno crea alle famiglie e al territorio».

