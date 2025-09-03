Black out continui, Confcommercio: «Gravi danni» 

Ad una settimana dall’incendio della cabina Enel di via Ambrogio Machin, alcune attività commerciali e ristoranti, nel centro, hanno difficoltà a programmare il lavoro quotidiano a causa dei continui black-out, con improvvise e prolungate interruzioni della corrente elettrica. La conseguenza è il danno economico sopportato dai commercianti e ristoratori, alcuni obbligati alla chiusura in piena battuta, altri impossibilitati a garantire una regolare apertura in un periodo di afflusso di turisti.

A sollecitare un intervento risolutorio è Massimo Cadeddu, presidente della Confcommercio di Alghero. «Chiediamo all'amministrazione, con il sindaco in testa, di prendere una posizione immediata intervenendo più che rapidamente nei confronti del gestore delle reti, per far sì che il danno venga riparato immediatamente e nella sua totalità», spiega Cadeddu. «Avendo le attività commerciali, di ristorazione e della ricettività già patito importanti perdite di esercito, qualora il disservizio dovesse persistere, si chiede, fin da subito, se l'amministrazione è in grado attraverso sgravi di imposte comunali, di sostenere le imprese interessate dai pesanti disservizi». Anche Cadeddu come le altre associazioni di categoria parla di «grave perdita economica e danno d'immagine». (m.p.)

