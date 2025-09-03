VaiOnline
Alghero.
04 settembre 2025 alle 00:12

Black out continui, Confcommercio: «Gravi danni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ad una settimana dall’incendio della cabina Enel di via Ambrogio Machin, alcune attività commerciali e ristoranti, nel centro, hanno difficoltà a programmare il lavoro quotidiano a causa dei continui black-out, con improvvise e prolungate interruzioni della corrente elettrica. La conseguenza è il danno economico sopportato dai commercianti e ristoratori, alcuni obbligati alla chiusura in piena battuta, altri impossibilitati a garantire una regolare apertura in un periodo di afflusso di turisti.

A sollecitare un intervento risolutorio è Massimo Cadeddu, presidente della Confcommercio di Alghero. «Chiediamo all'amministrazione, con il sindaco in testa, di prendere una posizione immediata intervenendo più che rapidamente nei confronti del gestore delle reti, per far sì che il danno venga riparato immediatamente e nella sua totalità», spiega Cadeddu. «Avendo le attività commerciali, di ristorazione e della ricettività già patito importanti perdite di esercito, qualora il disservizio dovesse persistere, si chiede, fin da subito, se l'amministrazione è in grado attraverso sgravi di imposte comunali, di sostenere le imprese interessate dai pesanti disservizi». Anche Cadeddu come le altre associazioni di categoria parla di «grave perdita economica e danno d'immagine». (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 