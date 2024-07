Black out al Brotzu, emergenze dirottate negli altri presidi 

Black out di diverse ore ieri al Brotzu, l’ospedale più grande della Sardegna. Il sistema elettrico è andato in tilt intorno alle 21 costringendo l’azienda a dirottare tutte le emergenze negli altri presidi cagliaritani. Da subito è stata attivata dall’ufficio tecnico una task force per lavorare sulla cabina a cui è collegato il sistema energetico dell’ospedale.

Il pronto soccorso, ha fatto sapere l’ufficio stampa del Brotzu, ha continuato a visitare i pazienti che aveva già in carico, probabilmente grazie all’attivazione di gruppi elettrogeni, ma con tutti i disagi legati mancanza della corrente elettrica. Mentre è stata interrotta l’operatività di tutte le sale operatorie. In ogni caso, il direttore generale e il direttore sanitario dell’Arnas hanno preso immediatamente accordi per allertare la sala operatoria del vicino ospedale Businco, in caso di emergenze legate ai pazienti ricoverati al Brotzu.

«Pazienti in sicurezza»

Da subito la situazione è stata definita sotto controllo. Dal Brotzu hanno fatto sapere, infatti, che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza.

A provocare il black out sarebbe stata la giornata rovente di ieri, di sicuro la più calda dall’inizio dell’estate, che avrebbe determinato un sovraccarico nella cabina che alimenta il presidio fino a far saltare la corrente per diverse ore. Cabina di competenza dell’Arnas, motivo per cui non sono intervenuti i tecnici Enel ma quelli dell’azienda.

RIPRODUZIONE RISERVATA