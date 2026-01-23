Black out a raffica, mezza città al buio 

Prima stacchi e riallacci a singhiozzo, poi sette otte ore di stop. In sostanza, quasi mezza giornata senza corrente nelle abitazioni. E buio totale anche in strada. Carbonia si è ritrovata proiettata ancora una volta in una situazione di profondo disagio che si sta manifestando in conseguenza (ma anche no) del maltempo: è mancata l’energia elettrica in almeno un terzo del centro abitato principale. Nei casi più fortunati, il servizio veniva ripristinato per brevi periodi, dai 10 ai 20 minuti, per poi venire nuovamente interrotto. In moltissime altre case, blackout totale grosso modo dalle 16 alle 21. In alcuni casi da prima delle 16, in altri il ripristino è avvenuto dopo le 21.30. Una situazione di emergenza ricorrente.

Il generatore

Intanto da 48 ore nella cabina Enel di via D’Annunzio è presente un maxi generatore di corrente che sta evidentemente sopperendo ai disagi di cui Enel (benchè contattata ieri) non fornisce spiegazioni in merito alle cause: maltempo? Guasto? Atto vandalico? Si possono solo ipotizzare. Il punto è che, pioggia o non pioggia, vento o non vento, gli stacchi di corrente stanno diventando frequenti.Ieri è stata la volta delle vie Veneto, Curiel, D’Annunzio, Tripoli, Abbruzzi, Lombardia, Messina, Satta, Trieste, Partigiani, Costituente, Castelsardo, Dalmazia, ma anche via Asproni e pure la biblioteca di villa Sulcis in viale Arsia (dalla parte opposta della città rispetto all’area principalmente interessata). Assenza di corrente nelle case e, nella maggiore parte dei casi (ma non dappertutto), in tilt anche l’illuminazione pubblica benchè i due problemi potrebbero non essere ricollegati perché da tempo molti lampioni vanno in tilt anche in presenza di energia elettrica nelle utenze private.

La protesta

«Un disastro da cui non ne usciamo – accusa Giuliana Pau, casalinga di via Satta, rimasta senza luce dalle 16 alle 21 – avendo solo pompe di calore siamo rimasti al gelo con i bambini». Il timore di danni ha convinto molti a scollegare gli elettrodomestici: «La volta scorsa gli stacchi e i ripristini – rivela Fabrizio Senis, via Veneto – hanno danneggiato tv e scaldabagno: capiamo se accade in conseguenza di pesante maltempo, ma adesso gli episodi si ripetono con due gocce di pioggia o un po’ di vento». E non è finita: Enel-Distribuzione in una nota inviata al Comune anticipa che per manutenzioni il 30 gennaio concederà una replica dalle 8.30 alle 15.30 in vari punti di Cannas di Sopra, vie Ferrara, Sarrabus, Mantova, Padova e Puglie, ammettendo la “consapevolezza dei disagi di tali disalimentazioni”. A corredo della comunicazione è stato il vice sindaco Michele Stivaletta ad aggiungere: «Con la speranza che si possano risolvere le criticità».

