“Black Mirror” il grande ritorno E sullo schermo per il sesto atto c’è Salma Hayek 

Tutto cominciò, nel 2011, con il rapimento del primo ministro inglese. Poi il successo fu travolgente, tra satira e denuncia sociale, e cast di stelle alternato ad attori completamente sconosciuti, “Black Mirror” è arrivata alla sesta stagione.

Su Netflix i nuovi episodi del creatore Charlie Brooker che ha cucito cinque nuove storie che continueranno a scavare in maniera dissacrante nei rapporti che in questi ultimi anni abbiamo intrecciato con la tecnologia e i media. E anche stavolta i nomi sono di tutto rispetto, a partire da da una stella del cinema come Salma Hayek. Sarà lei la protagonista di un episodio in cui interpreta una segretaria che scopre che una piattaforna di streaming sta producendo una serie sulla sua vita. E poi ancora Josh Hartnett e Kate Mara, Aaron Paul e Zazie Beetz Ben Barnes, Michael Cera, alle prese con diversi temi, a partire dall’ossessione dei paparazzi e un viaggio per mare che finisce in disastro. (gr. pi.)