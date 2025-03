Black mass, sindaci uniti: «Rispetto per l’ambiente» 

«Non ci sono preclusioni verso progetti innovativi, ma non ci sarà mai alcuna corsia preferenziale: nessun progetto può andare avanti senza la valutazione di impatto ambientale e senza garanzie sul futuro occupazionale». I sindaci del Sulcis Iglesiente fanno fronte comune accanto al primo cittadino di Portoscuso Ignazio Atzori sul fronte del piano litio, alias progetto black mass, appena definito “strategico” dal Comitato europeo per le materie prime critiche. E, anche dalla Regione, l’assessore all’Industria Emanuele Cani chiede il rispetto degli impegni presi dal Governo.

La black mass

Il riconoscimento europeo al progetto della Glencore non dà risposte ai tanti timori espressi da quasi due anni da sindaci, Regione e Governo per l’eventuale avvio della lavorazione di una materia “critica” non normata in Italia, in Europa e in gran parte del mondo. Un progetto per trattare decine di migliaia di tonnellate di black mass arrivate dagli Usa e far ripartire poi quanto recuperato - litio, nichel, cobalto e altro - alla volta del Canada e altri Paesi. Potenziali veleni che potrebbero inquinare ulteriormente terra e mare del Sulcis? Su questo i sindaci chiedono chiarezza partendo da quella valutazione di impatto ambientale che ancora manca all’appello.

Le reazioni

«Dobbiamo fare un fronte comune – dice il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – e sia chiaro che nessuno è contrario all’economia circolare. Soprattutto ora che il mondo, dopo Covid e guerre, è cambiato. L’esigenza di materie prime rare e strategiche si fa più marcata e penso che il nostro polo industriale sia un luogo in cui fare produzione con imprenditori seri che lavorino anche al riciclo, possibilmente senza delocalizzare. Ma tutto deve essere in linea con il rispetto dell’ambiente e delle norme che pretendiamo che vengano rispettate». Il messaggio è forte e chiaro: «Come non condividere la linea di Atzori? – dice Mauro Usai, sindaco di Iglesias – Se mai il progetto litio sarà preso in considerazione dovranno essere prima fatte tutte le valutazioni ambientali necessarie a evitare che non si ripetano gli errori del passato. Sono molto fiducioso nel Governo che dovrà farsi garante di questo diritto delle comunità locali che hanno già pagato un tributo troppo grande in termini di ambiente e salute. E aggiungo che la ripartenza della linea dello zinco dovrebbe essere una condizione imprescindibile visto che il progetto litio avrebbe un impatto occupazionale molto ridotto. Siccome piombo e zinco sono anch’esse materie primarie, si deve pretendere che vengano ancora prodotte in Italia». Dello stesso parere il sindaco di Gonnesa: «Faccio mie le preoccupazioni del sindaco Atzori – dice Pietro Cocco – nessuna preclusione verso la scelta di ritenere strategico il progetto litio e di puntare sul riciclo di materie critiche, ma la valutazione di impatto ambientale è fondamentale. Troppe volte nel nostro territorio abbiamo assistito al via libera a progetti che poi, una volta esauriti gli interessi delle multinazionali, hanno lasciato rifiuti, inquinamento e disoccupazione. Sono assolutamente convinto che nemmeno la nuova legge Urso che semplificherà l’iter dei progetti strategici possa fornire corsie preferenziali, sarebbe inaccettabile. Piuttosto, come migliaia di lavoratori, sono in attesa che gli annunci fatti dai ministri a Portovesme il 27 dicembre scorso si tramutino il prima possibile in qualcosa di concreto».

I controlli

Il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci, da qualche giorno eletto presidente delle Autonomie locali, si dice fiducioso: «Immagino che un progetto industriale come questo non possa partire senza essere sottoposto a tutti i controlli che la normativa italiana prevede. Positiva la notizia del riconoscimento del piano litio come progetto strategico per le materie rare – dice – ma nessun progetto può procedere senza seguire il Testo unico per l’ambiente. Il nuovo decreto legge del ministro Urso non interviene nel merito dei controlli e delle procedure da seguire ma soltanto sui tempi delle risposte ed è per questo che sono assolutamente fiducioso sul controllo da parte del Governo e della stessa Europa». Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis, ribadisce la vicinanza dell’intero territorio alle posizioni del sindaco Atzori:«Portoscuso, come sede del polo industriale, è il Comune che più ha pagato in tutti questi anni e non possiamo che condividere preoccupazioni che riguardano tutti i nostri centri e i nostri lavoratori».

La Regione

Nessuna preclusione ma richiesta di chiarezza anche da parte dell’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani: «Accogliamo favorevolmente l’approvazione da parte della Commissione europea del progetto per il riciclo delle batterie al litio. – ha detto ieri – Abbiamo lavorato in questi mesi per costruire con il governo nazionale è che con le organizzazioni sindacali una posizione di favore sul progetto, ma è bene tuttavia precisare, come più volte rimarcato, che per quanto ci riguarda questa opzione produttiva non può essere considerata un’alternativa congrua alla recente chiusura della linea zinco, perché il numero di lavoratori che saranno impiegati non colmerà il gap occupazionale conseguente all’interruzione della produzione dello zinco».

